Президент України Володимир Зеленський вважає, що треба вести переговори з Володимиром Путіним, якщо це може наблизити до мирного врегулювання війни на Донбасі.

Таку думку Володимир Зеленський висловив в інтерв'ю інформаційному телеканалу Euronews, передає пресслужба Офісу Президента.

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"Я розмовляв з російським президентом якраз перед початком оголошення перемир'я. Ми обговорили складні питання дотримання режиму припинення вогню. Поки є результат цього діалогу, і ми його бачимо. Цього не достатньо", – сказав президент.

Я не боюся прямого діалогу з президентом Росії. Я думаю, що це правильно. Якщо у нас є можливість поговорити, і результати цих переговорів можуть допомогти наблизитися до припинення війни – це повинно бути зроблено, незалежно від того, як різні люди або різні регіони реагують на це,

– наголосив він.

За його словами, якщо немає діалогу, то не буде і результату.