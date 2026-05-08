У Росії цинічно заявили, що нібито "дотримувалися перемир'я" і звинуватили Україну у порушенні

Російські війська нібито повністю припинили бойові дії під час оголошеного "перемир'я" 8 травня. Тоді як Україна неодноразово порушувала режим тиші.

Таку цинічну заяву зробили в Міністерстві оборони Росії.

Як у Міноборони коментують режим тиші?

У Міноборони стверджують, що з опівночі 8 травня російські війська нібито повністю припинили бойові дії на фронті з нагоди святкування 81-ї річниці перемоги. Там стверджують, що підрозділи залишатись на раніше зайнятих позиціях.

Тоді як українські сили, продовжують стверджувати окупанти, нібито продовжували завдавати ударів дронами та артилерією по позиціях військ Росії та цивільних об'єктах у Бєлгородській та Курській областях.

Росіяни буцімто зафіксували 153 обстріли з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків боку України.

Також сили оборони завдали 887 ударів дронами, з них 394 – FPV, 107 – на оптоволокні, 171 – літакового типу та ще 215 скидів боєприпасів із БпЛА.

Тоді як у зоні так званої "СВО" було 1365 порушень режиму тиші.

З опівночі 8 травня російська ППО нібито збила 396 повітряних цілей поза зоною бойових дій, серед яких 390 цілей – БпЛА та шість ракет "Нептун".

У Міноборони Росії звинуватили Україну у зриві "перемир'я" та заявили, що російські війська діяли дзеркально й у відповідь атакували артилерійські позиції, системи РСЗВ, пункти управління й місця запуску безпілотників.

Важливо! 7 травня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначають, що Кремль прагне використати перемир'я або ж так зване "одностороннє припинення вогню", аби виправдати свої погрози та фактичну ескалації поти України. Саме напередодні 9 травня російське політичне керівництво все частіше повторює про можливе загострення конфлікту. Мовиться і про відповідні заходи в разі зриву режиму тиші Києвом, і про заклики до цивільних і працівників іноземних дипломатичних місій негайно залишити Київ. Водночас російські депутати активно говорять про використання "Орешника" по столиці України. Такі заяви Росії мають на меті створити тиск як на Україну, так і на її партнерів.

Яка ситуація на фронті 8 травня: деталі від Зеленського

Близько 8 ранку 8 травня український президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті під час так званого режиму тиші. За його словами, попри оголошене Кремлем "перемир'я", ситуація у небі над країною та на фронті свідчить про геть інакше.

Російська окупаційна армія навіть не зробила спроби припинити бойові дії – усю ніч українські позиції потерпали від обстрілів противника.

Станом на 7:00 8 травня зафіксовано понад 140 обстрілів позицій та 10 випадків ведення штурмових дій. Найгарячішою точкою на фронті залишається Слов'янський напрямок.

Окрім того, Україну атакували понад 850 безпілотників, мовиться про FPV, "Ланцет" та інших ударних дронів.

Зеленський наголосив, що в такому разі Україна діятиме дзеркально на атаки противника.