Перемир’я не працює: де гатили терористи
22:05, 26 грудня 559 Читать новость на русском
Попри домовленості про різдвяне перемир’я окупанти на Донбасі з початку доби, 26 грудня, чотири рази обстріляли позиції Збройних Сил України.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На луганському напрямку бойовики понад годину стріляли по наших оборонних укріпленнях з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та зенітної установки поблизу Луганського. А у районі Новолуганського та Золотого активізувалися ворожі снайпери.
На донецькому напрямку, в обідню пору, зі стрілецької зброї противник порушував перемир’я біля шахти Бутівка.
Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.
Джерело: 24 Канал
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