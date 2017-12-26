Перемир’я не працює: де гатили терористи

Попри домовленості про різдвяне перемир’я окупанти на Донбасі з початку доби, 26 грудня, чотири рази обстріляли позиції Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку бойовики понад годину стріляли по наших оборонних укріпленнях з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та зенітної установки поблизу Луганського. А у районі Новолуганського та Золотого активізувалися ворожі снайпери.

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На донецькому напрямку, в обідню пору, зі стрілецької зброї противник порушував перемир’я біля шахти Бутівка.

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.