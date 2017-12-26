В Донецьку учні донесли на проукраїнського вчителя: відео
20:59, 26 грудня 6566 Читать новость на русском
В Донецьку школярі здали спецслужбам "ДНР" вчителя і засновника одного з найкращих в місті ліцеїв Григорія Штейна.
Про це повідомляє "Остров".
Як зазначає видання, донесли учні на вчителя, виклавши в інтернет нишком записане відео з уроку. На відео чутно, як Штейн розповідає дітям, що окупованою частиною Донецької області керують бандити.
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На записі видно і чутно як Штейн відкрито назвав бандитськими військові формування, які орудують в Донецьку.
Діти заперечували йому заїждженими штампами про продовольчу блокаду "ДНР" і обіцянки Петра Порошенка змусити дітей "республіки" замість походів до школи сидіти в підвалах.
Джерело: 24 Канал
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