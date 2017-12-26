В Донецьку учні донесли на проукраїнського вчителя: відео

В Донецьку школярі здали спецслужбам "ДНР" вчителя і засновника одного з найкращих в місті ліцеїв Григорія Штейна.

Про це повідомляє "Остров".

Як зазначає видання, донесли учні на вчителя, виклавши в інтернет нишком записане відео з уроку. На відео чутно, як Штейн розповідає дітям, що окупованою частиною Донецької області керують бандити.

Читайте також: "Зате бандер немає": у мережі з’явилося депресивне фото передноворічної окупованої Макіївки

На записі видно і чутно як Штейн відкрито назвав бандитськими військові формування, які орудують в Донецьку.

Діти заперечували йому заїждженими штампами про продовольчу блокаду "ДНР" і обіцянки Петра Порошенка змусити дітей "республіки" замість походів до школи сидіти в підвалах.