"Зате бандер немає": у мережі з’явилося депресивне фото передноворічної окупованої Макіївки

Відомий український журналіст і блогер Денис Казанський опублікував у своєму Тwitter передноворічне фото з окупованої Макіївки. Цей кадр неабияк вразив користувачів соціальної мережі.

На фото зображена убога новорічна ялинка на тлі Палацу культури шахти імені В. М. Бажанова. Судячи з кадру, від "палацу" залишилася тільки назва, адже сама будівля перебуває в жалюгідному стані.

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Новогоднее настроение в Макеевке pic.twitter.com/4Gx2z334pw — Денис Казанський (@den_kazansky) 25 декабря 2017 г.

Зато биндер нету — Горностай Сергій (@WeLShAWUHO8yWgO) 26 декабря 2017 г.

Это шо фанерный рейстах под Москвой? — Петро Гуляйполе (@PetroGulyaypole) 25 декабря 2017 г.

Да, скромненько. Зато с каким, бл....дь, достоинством! — міней губельман (@bension17) 26 декабря 2017 г.

Машина времени. Ппц — Ihor Vurd (@mistervurd) 25 декабря 2017 г.

Там и до войны было мрачно — Mike Don (@MikeDon71) 25 декабря 2017 г.

хватит кормить Украину, кричали донбасцы. По багатаму, по багатаму гуляете.))) — Касьяненко (@KasyanAndrey) 25 декабря 2017 г.

Искренне жаль,нормальных,адекватных людей которые там остались. — graalnata (@graalnata) 25 декабря 2017 г.