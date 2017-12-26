"Зате бандер немає": у мережі з’явилося депресивне фото передноворічної окупованої Макіївки
11:41, сьогодні 2269 Читать новость на русском
Відомий український журналіст і блогер Денис Казанський опублікував у своєму Тwitter передноворічне фото з окупованої Макіївки. Цей кадр неабияк вразив користувачів соціальної мережі.
На фото зображена убога новорічна ялинка на тлі Палацу культури шахти імені В. М. Бажанова. Судячи з кадру, від "палацу" залишилася тільки назва, адже сама будівля перебуває в жалюгідному стані.
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Джерело: 24 Канал
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