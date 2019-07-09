Перемога "Батьківщини" в суді відкриває шлях до швидкого зниження тарифів для людей

Новий президент має врахувати рішення Шостого апеляційного суду про визнання постанов уряду Порошенка-Гройсмана щодо підвищення цін на газ незаконними і накласти на них вето.

Це дозволить нарешті знизити тарифи для населення.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час виступу з трибуни парламенту, йдеться на сайті партії "Батьківщина".

"У мене в руках рішення Шостого апеляційного суду, а це вже друга інстанція, щодо визнання постанов уряду Порошенка-Гройсмана незаконними щодо підвищення цін на газ. Судді набралися мужності ухвалити це рішення тільки тоді, коли Порошенко пішов в небуття", – сказала голова партії.

Вона також нагадала, що коли Окружний адміністративний суд як перша інстанція ухвалив рішення, що постанова не мала права підвищувати ціну на газ, суддю Євгена Аблова через залежну від експрезидента Вищу раду правосуддя відсторонили від посади: "Ось така вартість корупції на тарифах".

А тепер вже і друга інстанція – апеляційний суд – визнав постанови необґрунтованими, а тому зараз всі громадяни мають право оскаржити незаконність встановлення їм тарифів, зауважила Юлія Тимошенко.

За її словами, наразі кожен має право вимагати перерахунку: "Після рішення суду кожен отримав право взяти відшкодування за те, що з людей незаконно знімали гроші".

"Стало очевидним, що 5 років над людьми жорстоко знущались, забираючи мільярди на офшорні рахунки. І це кришували Порошенко та його уряд. Коли буде переформатована в Україні влада, то за незаконне ухвалення рішень про підвищення ціни на газ винні відповідатимуть за Кримінальним кодексом перед народом України. Справедливість є і за неї варто боротися", – підсумувала вона.