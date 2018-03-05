Оскар 2018: стрічка "Форма води" перемогла у категорії "Найкращий фільм"

90-та церемонія нагородження кінопремії "Оскар" 2018 розпочалася 5 березня о 3:00 (за київським часом). В одній із головних категорій – "Найкращий фільм" – перемогу здобув фільм "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо.

Оголошення переможців премії "Оскар-2018" відбулося в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі (США). Дата проведення церемонії цього року була перенесена з лютого на березень через збіг із зимовими Олімпійськими іграми 2018, які відбулися з 9 по 25 лютого в Кореї.

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Під час церемонії вручили нагороди у 24-ьох номінаціях. В одній із головних категорій – "Кращий фільм" – перемогу здобула стрічка режисера Гільєрмо дель Торо "Форма води". "Оскар" за найкращий фільм вважається найважливішою та найпрестижнішою премією, оскільки є високою відзнакою в цілому всієї роботи над картиною: режисерів, акторів, композиторів, сценаристів, операторів та всіх інших, хто доклав зусиль для її створення.

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/M7o7QJKacs — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Всього у цій категоріях було номіновано аж 9 фільмів.

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Номінанти на премію "Оскар 2018" у категорії "Кращий фільм":

• "Назви мене своїм ім'ям" (режисер Лука Гуаданьїно);

• "Темні часи" (режисер Джо Райт);

• "Дюнкерк" (режисер Крістофер Нолан);

• "Пастка" (режисер Джордан Піл);

• "Леді-Птаха" (режисер Ґрета Ґервіґ);

• "Примарна нитка" (режисер Пол Томас Андерсон);

• "Секретне досьє" (режисер Стівен Спілберг);

• "Форма води" (режисер Гільєрмо дель Торо);

• "Три білборди за межами Еббінґа, штат Міссурі" (режисер Мартін Макдонах).

Фільм "Форма води" (The Shape of Water) був номінований у 13-ти категоріях на "Оскар" із 24 можливих! Це рекорд у цьому році. З основних номінацій варто відзначити – "Найкращий фільм", "Найкращий режисер", "Найкраща жіноча роль" та "Найкращий оригінальний сценарій".



​Переможець Оскар 2018 в номінації "Найкращий фільм" – "Форма води"

Фентезійний трилер "Форма води" є черговим фільмом відомого режисера Гільєрмо дель Торо. Сценарій він писав у парі з Ванессою Тейлор. Загалом робота над стрічкою зайняла в режисера 6 років. В одному з інтерв’ю він зізнався, що писав сценарій, бачачи виконавицею головної ролі лише Саллі Хокінс.

Події розгортаються на початку 60-х років у розпал холодної війни. У секретній урядовій лабораторії працює прибиральницею німа жінка на ім'я Елайза Еспозіто. Разом з напарницею Елайза миє підлогу, туалети, прибирає в кабінетах. Загалом, виконує рутинні, давно завчені завдання. Одноманітне життя порушує прибуття в лабораторію нового об'єкта досліджень. А точніше суб'єкта.



​Переможець Оскар 2018 в номінації "Найкращий фільм" – "Форма води"

Ним стає виловлена в басейні Амазонки людина-амфібія. Індіанці поклонялися йому як божеству. Військові хочуть приручити. Якщо не вийде – приспати і препарувати. Елайза ж поступово переймається до суб'єкта симпатією, яка переростає в кохання.

Режисер у фільмі знову показав універсальну, об'ємну, фундаментальну казку про правильне і неправильне, добро і зло, про монстрів в людському обличчі і про справжнє кохання. Заворожує, як в одному фільмі уживаються мелодрама, шпигунський трилер і казка. При цьому "Форма води" – найсмішніша картина у фільмографії дель Торо. Тут жартують кожні п'ять хвилин.



Переможець Оскар 2018 в номінації "Найкращий фільм" – "Форма води"

Нагороди: фільм отримав найвищу нагороду на Венеційському кінофестивалі у рамках Венеційського бієнале – "Золотий лев". Окрім цього, фільм був номінований у семи категоріях на "Золотий глобус", у двох із них він здобув перемогу – "Найкращий режисер" та "Найкраща музика до фільму". На кінопремії "Вибір критиків" фільм був номінований у двох категоріях, в яких і здобув перемогу – "Найкращий фільм" та Найкращий режисер".

Окрім 13 номінацій на "Оскар", фільм має рекордних 12 номінацій у категоріях на Премію BAFTA (британський аналог "Оскара").

Фільм "Форма води": трейлер