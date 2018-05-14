Переможниці Євробачення 2018 Нетті вручили новий кришталевий мікрофон: відома причина

Переможниця Євробачення 2018 Нетта Барзілай, яка представляла Ізраїль, зламала головну нагороду пісенного конкурсу – кришталевий мікрофон.

Про це стало відомо під час проведення прес-конференції Нетті Барзілай, відеозапис якої було опубліковано в Youtube.

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Як з'ясувалося, інцидент стався одразу після того, як переможець Євробачення 2017 португалець Сальвадор Собрал вручив дівчині трофей.

Проте, під час прес-конференції супервайзер конкурсу Йон Ула Санд вручив Нетті новий "кришталевий мікрофон".

Я чув, що твій трофей зламався, тому я приніс тобі ще один,

– сказав Санд і привітав співачку з перемогою.



Переможниці Євробачення 2018 Нетті Барзілай вручили новий кришталевий мікрофон

Нагадаємо, 12 травня у португальському Лісабоні пройшов фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2018.



За підсумками фіналу, Нетта Барзілай здобула 529 балів (271 пункт – від журі та 258 – від глядачів), що забезпечило їй перемогу на цьогорічному Євробаченні, яке відбулося у Лісабоні.