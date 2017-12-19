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Модель XL 8 випуск: переможницею проекту стала Марія Павлюк

00:01, сьогодні 955 Читать новость на русском
Модель XL 8 випуск онлайн: хто переміг
Модель XL 8 випуск онлайн: хто переміг / 24 Канал

Восьмий та фінальний випуск "Модель XL" вийшов на каналі "1+1" 19 грудня. У фіналі шоу "Модель XL" визначили переможницю – нею стала Марія Павлюк.

Серед безлічі пишних красунь до реаліті-шоу "Модель XL" потрапили найяскравіші дівчата – реальні жінки нереальної краси. Вони долали свої страхи та комплекси, пройшли непрості випробування та навчилися любити своє тіло, щоб стати головною моделлю XL в Україні.

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Із 30 обраних моделей на кастингу в омріяний проект пройшли лише 10 учасниць, які оселилися в "модельному" будинку і отримали омріяний квиток у світ високої моди. У фіналі за перемогу змагалися три красуні – Марія Павлюк, Ріма Пенджієва та Олеся Прит.

За результатими випробувань, Марія Павлюк стала переможницею шоу.

Фінал "Модель XL" 8 випуск дивитися онлайн: хто переміг (відео завантажиться пізніше)

Після надважких випробувань у фіналі проекту, серед трьох учасниць – Марії Павлюк, Ріми Пенджієвої та Олесі Прит – було визначено двох суперфіналісток. За результатами першого випробування, де учасниці взяли участь у фотосесії для українського глянцю "Cosmopolitan", найкраще себе проявила Марія Павлюк, яка стала претенденткою на перемогу у проекті.

За результатами другого випробування, де фіналістки повинні були пройти 6 важких кастингів, перевагу отримала Ріма Пенджієва, яка отримала найбільше "так" від роботодавців. Тому Олеся Прит за крок до перемоги все ж покинула проект.

Але судді після недовгих роздумувань, у присутності родичів учасниць, оголосили переможницю проекту. І нею стала Марія Павлюк.

Павлюк Марія, 21 рік

Молода мама, до декрету вона працювала викладачем образотворчого мистецтва. Сьогодні Марія хоче спробувати себе у якості моделі.

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Нове шоу "Модель XL" покликане розвіяти уявлення про стандарти краси, показавши Україні чарівних жінок із пишними формами. А визначатиме їхню долю зіркове журі: ведуча Катерина Осадча, дизайнер Андре Тан, суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма та відома у світі латвійська модель plus-size Тетяна Мацкевич.

Переможниця проекту "Модель XL" стане першою українською моделлю plus-size, яка прикрасить обкладинку глянцевого журналу в нашій країні. Дівчина з пишними формами, яка виявиться кращою у проекті, стане обличчям колекції Андре Тана "A.Tan +" і героїнею номера журналу Cosmopolitan.

Моделі plus-size стають дедалі популярнішими у сучасній індустрії моди, а нав’язливі стандарти краси 90-60-90 поступово відходять у минуле. Новий проект "Модель XL" покликаний розвінчати міф про те, що надмірна худорлявість привабливіша за пишні форми.

Теги: LifeStyle Новини культури Мода
Джерело: 24 Канал
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