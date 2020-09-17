Переселенці не платитимуть туристичний збір: деталі
Верховна Рада 17 вересня ухвалила у другому читанні законопроєкт, який звільняє внутрішньо переміщених осіб від сплати туристичного збору. Депутати нарахували в Україні більше ніж 1 мільйон 370 тисяч переселенців з окупованих територій. У багатьох з них – досі проблеми з житлом.
Тисячі переселенці досі живуть в готелях та санаторіях
Законопроєкт № 3103 підтримали 317 народних обранців. Про це інформує 24 канал.
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У пояснювальній записці до документа автори зазначили, що для переселенців головною проблемою залишається відсутність помешкання.
Нардепи підрахували, що тисячі внутрішньо переміщених осіб досі змушені проживати в готелях, на туристичних базах та в санаторіях, а отже й мають платити туристичний збір.
Скільки переселенців в Україні: дані Мінсоцполітики
Зазначимо, що за 6 років війни на Донбасі та з часу окупації Криму понад 1 мільйон 450 тисяч осіб були змушені покинути рідні домівки. Такі дані оприлюднило Міністерство соціальної політики. За останній рік ця кількість зросла на 50 тисяч.