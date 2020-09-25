Проросійські бойовики дозволили з 25 вересня виїжджати місцевим жителям через пункт пропуску "Станиця Луганська" не частіше, ніж один раз на місяць. Все начебто через погіршення епідемситуації.

Інформацію про "указ" ватажка бойовиків Пасічника оприлюднили сепаратистські ЗМІ, повідомляє 24 канал. До теми Пункти пропуску на Донбасі змінять режим роботи: новий графік Що відомо про перетин КПВВ на лінії розмежування Бойовики пропускатимуть людей через "Станицю Луганську" лише двічі на тиждень і не частіше, ніж один раз на місяць . Вони пояснюють нововведення "несприятливою епідеміологічною ситуацією" в Україні.

. Вони пояснюють нововведення "несприятливою епідеміологічною ситуацією" в Україні. Раніше окупанти ОРДЛО висунули вимогу, щоб пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перетинали лише за попередньо узгодженими списками з подальшою самоізоляцією або обсервацією.

Зараз бойовики пропускають людей через "Станицю Луганську" по середах і суботах. Зверніть увагу! На КПВВ "Станиця Луганська" медики пропонують людям здати тест на коронавірус у машині швидкої – за 1 250 гривень, оплатити можна лише готівкою. Новий графік роботи пунктів пропуску на Донбасі Люди та автівки можуть перетинати лінії розмежування з 07:00 до 18:30. Якщо ж вони їхатимуть у напрямку окупованих територій, тоді перетин буде можливий до 18:00. За осіннім графіком працюватимуть КПВВ: "Мар'їнка";

"Новотроїцьке";

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Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу