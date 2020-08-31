Пункти пропуску на лініях розмежування на Донбасі змінять режим роботи з 1 вересня. Діятиме осінній графік. Окрім цього, КПВВ працюватимуть в умовах карантину.

Новий графік роботи пунктів пропуску на Донбасі

Люди та автівки зможуть перетинати лінії розмежування з 07:00 до 18:30. Якщо ж вони їхатимуть у напрямку окупованих територій, тоді перетин буде можливий до 18:00. Про це повідомили у пресслужбі ООС.

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За осіннім графіком працюватимуть КПВВ:

"Мар'їнка";

"Новотроїцьке";

"Станиця Луганська".

Як пропускають людей через КПВВ в умовах карантину:

Зазначимо, що через карантин з окупованих територій пропускають людей лише за умови їхньої згоди на 14-денну самоізоляцію.

Окремо пропускатимуть людей з підвищеною температурою або тих, хто мав контакти з хворими на COVID-19 протягом останніх двох тижнів.

Перетин ліній розмежування відбувається за дотримання усіх заходів безпеки. Це стосується температурного скринінгу, засобів індивідуального захисту, соціальної дистанції.

Як було раніше

Раніше пункти пропуску працювали за літнім режимом. Він діяв з 1 червня та передбачав пропуск людей з 06:00 до 20:00. За таким режимом працювали близько 6 КПВВ.