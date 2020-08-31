Пункти пропуску на Донбасі змінять режим роботи: новий графік
Пункти пропуску на лініях розмежування на Донбасі змінять режим роботи з 1 вересня. Діятиме осінній графік. Окрім цього, КПВВ працюватимуть в умовах карантину.
Новий графік роботи пунктів пропуску на Донбасі
Люди та автівки зможуть перетинати лінії розмежування з 07:00 до 18:30. Якщо ж вони їхатимуть у напрямку окупованих територій, тоді перетин буде можливий до 18:00. Про це повідомили у пресслужбі ООС.
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За осіннім графіком працюватимуть КПВВ:
- "Мар'їнка";
- "Новотроїцьке";
- "Станиця Луганська".
Як пропускають людей через КПВВ в умовах карантину:
- Зазначимо, що через карантин з окупованих територій пропускають людей лише за умови їхньої згоди на 14-денну самоізоляцію.
- Окремо пропускатимуть людей з підвищеною температурою або тих, хто мав контакти з хворими на COVID-19 протягом останніх двох тижнів.
- Перетин ліній розмежування відбувається за дотримання усіх заходів безпеки. Це стосується температурного скринінгу, засобів індивідуального захисту, соціальної дистанції.
Як було раніше
Раніше пункти пропуску працювали за літнім режимом. Він діяв з 1 червня та передбачав пропуск людей з 06:00 до 20:00. За таким режимом працювали близько 6 КПВВ.