Перевірки Держекоінспекцією підприємств збільшать тиск на "білий" бізнес

Європейська Бізнес Асоціація вітає прагнення Державної екологічної інспекції щодо реформування системи контролю в сфері охорони навколишнього природного середовища та оновлення кадрового складу Інспекції.

Експерти Асоціації наголошують, що питання екологічної безпеки при динамічному розвиткові економіки є ключовим для бізнес-спільноти, яка підтримує запровадження європейських правил та стандартів.

Саме тому спільнота прагне долучатись до процесу вдосконалення природоохоронного законодавства та процедур перевірок, забезпечення апроксимації європейського законодавства в сфері охорони довкілля.

В цьому напрямку важливо першочергово сформувати правильні та раціональні напрямки реформування Держекоінспекції – органу, який безпосередньо здійснює контроль: ключові показники ефективності, коло повноважень інспекторів, ефективність здійснення державного нагляду відповідно до встановлених процедур та кращих європейських практик.

Водночас, бізнес наголошує, що всі зміни мають відбуватись комплексно та всебічно. Однак, 3 лютого 2020 року на Урядовому порталі було опубліковано повідомлення, що Держекоінспекцією будуть проводитись комплексні перевірки підприємств, які становлять небезпеку для навколишнього природного середовища із посиланням на рейтинг "ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів» за 2018 рік" (опублікований на офіційному веб-сайті Мінекоенерго). Варто зауважити, що згаданий рейтинг "сформований на підставі даних офіційної статистики за результатами поданої суб’єктами господарювання звітності про обсяги скидів, викидів та утворення відходів". Це наштовхує на висновок, що компанії, які ухиляються від подання звітності та які дійсно забруднюють навколишнє середовище, можуть взагалі не потрапити під такі перевірки.

Крім того, відповідно до законодавства, усі перераховані у повідомленні Мінекоенерго види діяльності здійснюються лише при отриманні суб’єктом господарювання відповідних документів дозвільного характеру. Тобто держава, з одного боку, дозволяє суб’єкту господарювання чинити вплив на довкілля, а з іншого – звинувачує в забрудненні та, фактично, здійснює тиск шляхом проведення заходів державного нагляду (контролю) без достатніх на те правових підстав.

В той же час, на Урядовому порталі вказано, що однією з причин термінових заходів є те, що Держекоінспекція працювала неефективно та не виконувала поставлених завдань. Варто зазначити, що аргументація здійснення позапланових перевірок не може полягати у неефективності державного органу. Адже, в результаті, ми маємо ситуацію, в якій той же неефективний державний орган буде здійснювати заходи з контролю, тим самим збільшуючи тиск на суб’єкти господарювання.

Європейська Бізнес Асоціація наголошує, що легальний бізнес бажає працювати в правовому полі. Саме тому, дотримання принципів об’єктивності, неупередженості здійснення державного нагляду (контролю) та невтручання органу державного нагляду у діяльність бізнесу, якщо він здійснюється в межах закону, є вкрай важливим. Тож, сподіваємось, конструктив знайде місце в даній ситуації і ми зможемо вибудувати якісну та дієву природоохоронну систему. Зі свого ж боку, Асоціація пропонує виступити майданчиком для обговорення законодавчих ініціатив в сфері нагляду (контролю) та декларує готовність бізнесу до конструктивного діалогу.