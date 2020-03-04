13:05
4 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Диснейленд по-русски. Смертная казнь от Жириновского
      Вєсті Кремля
      20:41, 3 марта
      Вести.UA: Богдан мстит Зеленскому. Волшебное слово "Коломойский"
      Вєсті.UA
      20:17, 3 марта
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Проверки Госэкоинспекцией предприятий увеличат давление на "белый" бизнес

      - Читати новину українською

      Европейская Бизнес Ассоциация приветствует стремление Государственной экологической инспекции по реформированию системы контроля в сфере охраны окружающей природной среды и обновление кадрового состава инспекции.

      Эксперты Ассоциации отмечают, что вопросы экологической безопасности при динамичном развитии экономики являются ключевыми для бизнес-сообщества, которое поддерживает введение европейских правил и стандартов.

      Именно поэтому общество стремится приобщаться к процессу совершенствования природоохранного законодательства и процедур проверок, обеспечения аппроксимации европейского законодательства в сфере охраны окружающей среды.

      В этом направлении важно в первую очередь сформировать правильные и рациональные направления реформирования Госэкоинспекции – органа, который непосредственно осуществляет контроль: ключевые показатели эффективности, круг полномочий инспекторов, эффективность осуществления государственного надзора в соответствии с установленными процедурами и лучшими европейскими практиками.

      В то же время бизнес отмечает, что все изменения должны происходить комплексно и всесторонне. Однако, 3 февраля 2020 года на Правительственном портале было опубликовано сообщение, что Госэкоинспекцией будут проводиться комплексные проверки предприятий, которые представляют опасность для окружающей природной среды со ссылкой на рейтинг "ТОП-100 крупнейших предприятий-загрязнителей" за 2018 год" (опубликован на официальном веб-сайте Минэкоэнерго). Стоит заметить, что упомянутый рейтинг сформирован на основании данных официальной статистики по результатам представленной субъектами хозяйствования отчетности об объемах сбросов, выбросов и образования отходов. Это наталкивает на вывод, что компании, которые уклоняются от представления отчетности и которые действительно загрязняют окружающую среду, могут вообще не попасть под такие проверки.

      Кроме того, согласно законодательству, все перечисленные в сообщении Минэкоэнерго виды деятельности осуществляются лишь при получении субъектом хозяйствования соответствующих документов разрешительного характера. То есть государство, с одной стороны, позволяет субъекту хозяйствования оказать воздействие на окружающую среду, а с другой – обвиняет в загрязнении и, фактически, осуществляет давление путем проведения мероприятий государственного надзора (контроля) без достаточных на то правовых оснований.

      В то же время на Правительственном портале указано, что одной из причин срочных мер является то, что Госэкоинспекция работала неэффективно и не выполняла поставленных задач. Стоит отметить, что аргументация осуществления внеплановых проверок не может заключаться в неэффективности государственного органа. Ведь в результате мы имеем ситуацию, в которой тот же неэффективный государственный орган будет осуществлять мероприятия по контролю, тем самым увеличивая давление на субъекты хозяйствования.

      Европейская Бизнес Ассоциация отмечает, что легальный бизнес желает работать в правовом поле. Именно поэтому соблюдение принципов объективности, непредвзятости осуществления государственного надзора (контроля) и невмешательства органа государственного надзора в деятельность бизнеса, если он осуществляется в рамках закона, является крайне важным. Поэтому надеемся, что конструктив найдет место в данной ситуации и мы сможем выстроить качественную и действенную природоохранную систему. Со своей же стороны, Ассоциация предлагает выступить площадкой для обсуждения законодательных инициатив в сфере надзора (контроля) и декларирует готовность бизнеса к конструктивному диалогу.

      Каким будет состав будущего Кабмина Дениса Шмыгаля
      сегодня
      Теги: Новости Украины Бизнес Экология
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Обнадеживающее событие для государства: в оборонном секторе грядут большие перемены
      Юрій Бутусов
      сегодня , 12:00 Коронавирус в Украине: ближайший месяц будет решающим для страны
      Іван Примаченко
      сегодня , 09:40 Соглашение с Талибаном: выведет ли США войска из Афганистана
      Анатолій Максимов
      28 февраля , 15:57 В покерной серии турниров разыграют 5 миллионов гривен онлайн
      сегодня , 08:40 Отставка правительства: кто должен уйти, а кто остаться
      Дмитро Литвин
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук