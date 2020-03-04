Проверки Госэкоинспекцией предприятий увеличат давление на "белый" бизнес

Европейская Бизнес Ассоциация приветствует стремление Государственной экологической инспекции по реформированию системы контроля в сфере охраны окружающей природной среды и обновление кадрового состава инспекции.

Эксперты Ассоциации отмечают, что вопросы экологической безопасности при динамичном развитии экономики являются ключевыми для бизнес-сообщества, которое поддерживает введение европейских правил и стандартов.

Именно поэтому общество стремится приобщаться к процессу совершенствования природоохранного законодательства и процедур проверок, обеспечения аппроксимации европейского законодательства в сфере охраны окружающей среды.

В этом направлении важно в первую очередь сформировать правильные и рациональные направления реформирования Госэкоинспекции – органа, который непосредственно осуществляет контроль: ключевые показатели эффективности, круг полномочий инспекторов, эффективность осуществления государственного надзора в соответствии с установленными процедурами и лучшими европейскими практиками.

В то же время бизнес отмечает, что все изменения должны происходить комплексно и всесторонне. Однако, 3 февраля 2020 года на Правительственном портале было опубликовано сообщение, что Госэкоинспекцией будут проводиться комплексные проверки предприятий, которые представляют опасность для окружающей природной среды со ссылкой на рейтинг "ТОП-100 крупнейших предприятий-загрязнителей" за 2018 год" (опубликован на официальном веб-сайте Минэкоэнерго). Стоит заметить, что упомянутый рейтинг сформирован на основании данных официальной статистики по результатам представленной субъектами хозяйствования отчетности об объемах сбросов, выбросов и образования отходов. Это наталкивает на вывод, что компании, которые уклоняются от представления отчетности и которые действительно загрязняют окружающую среду, могут вообще не попасть под такие проверки.

Кроме того, согласно законодательству, все перечисленные в сообщении Минэкоэнерго виды деятельности осуществляются лишь при получении субъектом хозяйствования соответствующих документов разрешительного характера. То есть государство, с одной стороны, позволяет субъекту хозяйствования оказать воздействие на окружающую среду, а с другой – обвиняет в загрязнении и, фактически, осуществляет давление путем проведения мероприятий государственного надзора (контроля) без достаточных на то правовых оснований.

В то же время на Правительственном портале указано, что одной из причин срочных мер является то, что Госэкоинспекция работала неэффективно и не выполняла поставленных задач. Стоит отметить, что аргументация осуществления внеплановых проверок не может заключаться в неэффективности государственного органа. Ведь в результате мы имеем ситуацию, в которой тот же неэффективный государственный орган будет осуществлять мероприятия по контролю, тем самым увеличивая давление на субъекты хозяйствования.

Европейская Бизнес Ассоциация отмечает, что легальный бизнес желает работать в правовом поле. Именно поэтому соблюдение принципов объективности, непредвзятости осуществления государственного надзора (контроля) и невмешательства органа государственного надзора в деятельность бизнеса, если он осуществляется в рамках закона, является крайне важным. Поэтому надеемся, что конструктив найдет место в данной ситуации и мы сможем выстроить качественную и действенную природоохранную систему. Со своей же стороны, Ассоциация предлагает выступить площадкой для обсуждения законодательных инициатив в сфере надзора (контроля) и декларирует готовность бизнеса к конструктивному диалогу.