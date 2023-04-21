І все б нічого, та мер Мелітополя розповів, що саме ця техніка перевозила ворожу систему ППО. Цікаво, не щастить окупантам в тимчасово окупованому місті вже далеко не вперше – туди часто навідується "бавовна".

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Що відбулось в окупантів у Мелітополі

Пів години тому (мовиться про 14:30 21 квітня – 24 Канал) ворожа техніка, яка перевозила систему ППО, не вписалась в поворот: перевернулась на дорозі по проспекту Богдана Хмельницького – у самому центрі поки що окупованого Мелітополя,

– написав Іван Федоров.

Очільник міста не міг не зауважити, що з технікою окупантів останнім часом щось трапляється.



У Мелітополі перекинулась машина з російською ППО / Фото з телеграму Івана Федорова

Коли окупанти нарешті зрозуміють, що в цілому повернули не туди?

– поставив риторичне питання Федоров.

Ворожий гвинтокрил впав у море

У Кирилівці Запорізької області російські окупанти вже почали курортний сезон. Так, їхній гелікоптер 20 квітня впав у Азовське море. Ворожого пілота викинуло на пляж. Ймовірно, російський КА-52 потонув.

Пляжі тут такі привабливі, що не встояв навіть рашистський вертоліт – і з розгону так приземлився, що й частин не збереш. Та і пілот буквально втратив голову від краси Азовського узбережжя,

– відзначив Федоров.

Ворожий гелікоптер впав у море: дивіться відео

За даними очевидців, через туманну погоду пілот не впорався з керуванням і "самоліквідувався" за 500 метрів від берега Азовського моря. Детальніше про інцидент – читайте тут.