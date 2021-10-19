Цей момент зняла камера спостереження автомобіля, який їхав неподалік. Згодом запис оприлюднили в інстаграмі Levi_white0715.

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Забрали якомога далі від дітей

Наїзд скоїли о 14:32 та після цього тваринка ще кілька хвилин страждала в муках. Авторка ролика написала, що переїхав кошеня легковик, який, ймовірно, мав номерний знак AX 3874 CB.

Проте слід зазначити, що камера не зняла сам момент смертельного травмування кота. Тому це могло бути й інше авто. Після цього тваринку забрали з дороги, щоб за стражданнями не спостерігали діти.

Шматок ла**а! Якщо ти це читаєш, бажаю, щоб коли тобі буде потрібна допомога, тебе так само залишили помирати!

– зазначила авторка ролика.

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9 червня біля одного з супермаркетів Києва водій спеціально переїхав собаку, який мирно спав на узбіччі. Тварина від отриманих травм почала стікати кров'ю та померла на місці.

Згодом туди викликали правоохоронців, які лише вписали штраф 400 гривень. Патрульні зазначили, що переїхати собаку – не те саме, що дитину.