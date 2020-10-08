Вперше в історії США другі дебати між кандидатами у президенти Дональдом Трампом та Джо Байденом мають відбутися віртуально. Вони заплановані на 15 жовтня, однак Трамп від такої ідеї відмовився.

Через необхідність захищати здоров'я та безпеку учасників, кандидати мають брати участь у дебатах з окремих, віддалених один від одного місць. Про це йдеться у пресрелізі Комісії з президентських дебатів.

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Проте Дональд Трамп в інтерв'ю Fox Business заявив, що не збирається брати участь у дебатах в онлайн форматі – замість них він проведе мітинг. Також чинний президент США зазначив, що не збирається "сидіти за комп'ютером" для обговорення, тому що це "смішно".

Ні, я не витрачатиму час на віртуальні дебати,

— сказав Трамп.

Водночас він наголосив, що "з легкістю переміг його (Байдена — 24 канал) у першому раунді". За його словами, Байден був під захистом модератора Кріса Воллеса.

"У другому раунді дебатів модератором буде мій противник, проте я б усе одно переміг", — додав Трамп.

Довідка. 29 вересня у США відбулися перші дебати кандидатів у президенти США від Республіканської та Демократичної партій Дональда Трампа та Джо Байдена.



Вибори в США 2020 рейтинги кандидатів / Інфографіка 24 каналу