Перші дебати у США: Яковина помітив цікаву деталь

У минулу середу, 26 червня, в місті Майамі (штат Флорида, США) відбулися перші в цьому виборчому циклі дебати між претендентами на пост президента США від Демократичної партії.

Вибори будуть через півтора року, у 2020 році, але передвиборча кампанія йде вже повним ходом, про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" зазначив Іван Яковина.

Читайте також: Гучних слоганів замало: як у США готуються до наступних президентських виборів

За його словами, американцям належить витримати дуже довгий виборчий марафон, кінець якого ніхто зараз не вгадає.

У демократів цього разу балотується рекордна кількість кандидатів - двадцять з гаком людей. Партія вибрала з них 20 найпопулярніших. Цю двадцятки розбили на дві частини по 10 осіб у кожній. У середу 26 червня виступали трохи менш популярні, в четвер – ті, у кого підтримка вище.

"Про перших хочу сказати кілька слів. Ці кандидати, строго кажучи, ні на що не претендують. Їх завдання було показати, що вони існують, що у них є цікаві думки, і що вони можуть потім підтримати когось із другої, більш популярною десятки", – сказав журналіст.

Це стосується всіх, крім, мабуть, сенатора від Массачусетс Елізабет Уоррен. Вона виступала в першій десятці, але останні опитування показують дуже швидке зростання її популярності. Я думаю, наступного разу вона вже буде дебатувати з дорослими, так би мовити, кандидатами,

– пояснив Іван Яковина.

Ще один дуже незвичайний момент, який відзначив відеоблогер, – частина дебатів йшла не англійською, а іспанською мовою. При цьому про переклад ніхто не подбав, тому прості американці навіть не могли зрозуміти, про що там йде розмова.

Справа в тому, що серед виборців демократів мільйони вихідців з Мексики. Вони розмовляють по-іспанськи. Фактично, ця мова зараз в США стала другою після англійської. До речі, офіційного або державної мови у американців немає,

– додав журналіст.

За останніми опитування у США лідирує Джо Байден – 35% підтримки демократичного електорату, за ним іде Берні Сандерс з результатом 19%. Далі в рейтингу розташовані Піт Бутіджич (8%), Елізабет Уоррен (5%), Камала Харріс (4%), Бето О’Рурк (4%), Корі Букер (3%). Ще близько 17% респондентів не визначилися з однозначною відповіддю.

Відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 28 червня 2019