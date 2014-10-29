Першим, що має зробити Парламент –позбавити депутатів недоторканості, – Гройсман

Кандидат в народні депутати від "Блоку Петра Порошенка" Володимир Гройсман заявив про те, що на першому засіданні парламенту потрібно позбавити депутатів недоторканості.

За його словами, коаліційна угода передбачає проведення реформ у багатьох важливих сферах нашого життя.

Ми маємо здолати корупцію, а не говорити про неї, ми маємо позбавити депутатів недоторканості і це треба зробити на першому засіданні, ми маємо відновити економіку країни, ми маємо побудувати якісну судову систему,

— зазначив Гройсман під час прес-конференціі.

Також він повідомив про те, що в Україні потрібно реформувати силовий блок для того, щоб країна стала європейською державою з високим рівнем життя.

До слова, "Блок Петра Порошенка" пропонує закріпити в коаліційній угоді проект реформування енергетичної сфери.