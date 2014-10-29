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      Першим, що має зробити Парламент –позбавити депутатів недоторканості, – Гройсман

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      Кандидат в народні депутати від "Блоку Петра Порошенка" Володимир Гройсман заявив про те, що на першому засіданні парламенту потрібно позбавити депутатів недоторканості.

      За його словами, коаліційна угода передбачає проведення реформ у багатьох важливих сферах нашого життя. 

      Ми маємо здолати корупцію, а не говорити про неї, ми маємо позбавити депутатів недоторканості і це треба зробити на першому засіданні, ми маємо відновити економіку країни, ми маємо побудувати якісну судову систему,
      — зазначив Гройсман       під час прес-конференціі. 

      Також він повідомив про те, що в Україні потрібно реформувати силовий блок для того, щоб країна стала європейською державою з високим рівнем життя. 

      До слова, "Блок Петра Порошенка" пропонує закріпити в коаліційній угоді проект реформування енергетичної сфери.

      Теги: Верховна Рада Новини політики Кабінет Міністрів України Реформи
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 29 жовтня 2014
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