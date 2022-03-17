Тому наступним етапом може бути контрнаступ. Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов.

До слова Це буде помітно для всіх, – Веніславський відповів, коли ЗСУ перейдуть у контрнаступ

Так, проводити контрнаступальні дії буде важче, ніж оборонятись. Тому конфлікт може затягнутись на декілька місяців,

– зазначив він.

За його словами, ця війна має свою особливість – розв'язати її дипломатичним шляхом неможливо.

"Все буде вирішуватись на полі бою. Тільки воєнний розгром Росії дасть нам змогу вийти з цієї війни. Отримати мир хоча б на декілька десятиліть. Я не кажу назавжди, бо поки існує Росія, вона не зможе пережити існування такої держави як Україна. На жаль, це історичне протистояння", – додав Жданов.

Олег Жданов про ситуацію на фронті та контрнаступ: дивіться відео