Тому наступним етапом може бути контрнаступ. Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов.
До слова Це буде помітно для всіх, – Веніславський відповів, коли ЗСУ перейдуть у контрнаступ
Так, проводити контрнаступальні дії буде важче, ніж оборонятись. Тому конфлікт може затягнутись на декілька місяців,
– зазначив він.
За його словами, ця війна має свою особливість – розв'язати її дипломатичним шляхом неможливо.
"Все буде вирішуватись на полі бою. Тільки воєнний розгром Росії дасть нам змогу вийти з цієї війни. Отримати мир хоча б на декілька десятиліть. Я не кажу назавжди, бо поки існує Росія, вона не зможе пережити існування такої держави як Україна. На жаль, це історичне протистояння", – додав Жданов.
Олег Жданов про ситуацію на фронті та контрнаступ: дивіться відео