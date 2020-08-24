Нескінченна колона ветеранів – це реальний вияв волі нації. Про це заявив перший командир полку "Азов" і ветеран російсько-української війни Андрій Білецький під час Маршу Захисників до Дня Незалежності України, що сьогодні проходить у Києві.

До святкової ходи центром столиці наразі приєдналось вже до 50 тисяч людей, повідомляє "Національний корпус".

У марші беруть участь ветерани, волонтери, полк "Азов" і родичі військових, які загинули на Донбасі. У руках учасники маршу несуть українські прапори і стяги військових підрозділів.

"Нескінченна колона – це реальний вияв волі нації. А не Кравчук і Фокін в ТКГ. Усі, хто заявляють, що українці хочуть капітулювати і досягти миру за будь-яку ціну, говорять неправду. Перемога буде за нами. Зі святом!" – сказав Андрій Білецький.

Нагадаємо, що наразі святкування Дня Незалежності триває і в інших містах України. У Харкові, Дніпрі, Одесі й Львові його відзначають автопробігом – організаторами виступили українські патріоти та представники полку "Азов".

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