Перший стандарт НАТО – це гідність солдата, – Садовий
Із чим українські військові повертаються з війни? Як їм віддячує держава?
За словами лідера "Самопомочі", міського голови Львова Андрія Садового, у Львові кожен військовий, повертаючись з війни, отримує від громади міста матеріальну допомогу у розмірі 100 000 гривень.
Якщо ж військовий – сирота або отримав важкі поранення, або, не дай Боже, родина втратила годувальника, таким людям місто дає квартиру.
"Одноразову виплату 100 тисяч гривень за три роки у Львові отримали вже більш як 2400 ветеранів. І при формуванні бюджету на цей рік фракція "Самопомочі" в парламенті закликала уряд запровадити таку програму у всій країні. Чому цього не можна зробити? Адже гідність солдата – це перший стандарт НАТО", – наголошує Андрій Садовий.
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