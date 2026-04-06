24 Канал запустив персональні рекомендації новин для своїх читачів

24 Канал продовжує розвивати Спільноту, додаючи ще більше нових інструментів для її учасників. Цього разу – це функція "Зберегти матеріал” та “Персональні рекомендації”, які вже доступні всім зареєстрованим користувачам.

Що таке "персональні рекомендаціїї" й в чому їх перевага

Завдяки новим функціям учасник Спільноти може зробити свою стрічку ще більш персоналізованою та зосередитись на новинах і контенті, який для нього цікавий та актуальний. Таким чином, користувач бачить підбірку новин, сформовану не випадково, а на основі власних інтересів.

Під час реєстрації у Спільноті можна обрати теми, які вас цікавлять. Наприклад, новини економіки, нерухомості, лайф контент.

Як працюють персоналізовані новини

Учасник може обрати як одну тему, так і одразу декілька. Також в процесі може змінити свої уподобання або ж додати ще одну рубрику.

Далі Спільнота формує для вас стрічку новин, виходячи з ваших вподабань, та підлаштовує подальші запити під них.

Рекомендації з’являються прямо в процесі читання наприкінці матеріалу або в бічній колонці. Тобто зареєстрованому користувачу в Спільноті не потрібно шукати щось нове, адже релевантний контент уже підтягується поруч.

Цікаво! У Спільноті вже майже 17 500 зареєстрованих учасників, які отримують персоналізовані підбірки новин без зайвого шуму.

Як користуватись функцією "зберегти"

Ще одна корисна опція для учасників спільноти – збереження контенту, який зацікавив. Буває, що не завжди вистачає часу дочитати аналітику чи новину, яка цікава, а потім вона губиться в потоці. Функція "зберегти" допомагає цього уникнути.

Якщо натиснути на спеціальний інструмент, потім можна повернутися до того, що зацікавило, у будь-який момент без додаткового пошуку та кліків. На сайті 24 Каналу можна не лише читати новини, а й слухати та дивитись.

Тож після збереження можна обрати зручний формат – короткі вертикальні Shorts, аудіо або ж текстовий. Наприклад, сформувати стрічку зі збереженим і повернутися до неї по дорозі на чи з роботи, навчання, прогулянки. Або ж залишатись в новинному контексті, займаючись буденними справами, слухаючи новини.

Як зберегти публікацію у Спільноті?

Для того, щоб зберегти публікацію, яка вас зацікавила, потрібно натиснути на іконку зверху біля заголовка новини. Зауважимо, що для мобільних пристроїв та з компʼютера іконка знаходиться в одному місці.

Далі вона зʼявиться в окремому блоці разом з іншими збереженими публікаціями.

Також потім можна керувати своїми збереженнями, наприклад, видалити публікацію, якщо вже з нею закінчили і хочете залишити лише останні актуальні.

До речі, додавати у збережені можна будь-який формат із запропонованих на сайті. Будь то колонка, новина чи велике інтервʼю.

Також щоб учасники не пропустили нові функції Спільноти, ми їх підсвічуємо підказками-банерами. Вони не лише інформують, а й підказують, як скористатися новими перевагами учасника комʼюніті.

Це лише частина функціоналу, який доступний у Спільноті від 24 Каналу. Тож якщо ще не заходили в свій кабінет, саме час подивитись, як це працює на практиці. А якщо досі не є учасником спільноти, то саме час сформувати свою стрічку новин.