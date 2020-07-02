Песець – вже біля воріт, – експерти про відставку Смолія з посади голови НБУ
ФІнансові та економічні фахівці з тривогою відреагували на заяву Якова Смолія про відставку через політичний тиск. На їхнє переконання, зараз невдалий час для такого кроку. І це свідчить про втрату останнього острівця здорового глузду та професіоналізму.
Фінансовий аналітик, екс-заступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євген Дубогриз
Він зауважив, якщо незалежності НБУ загрожує відставка Смолія, то це вже не незалежна установа. А що по-справжньому загрожує, та це політичний тиск, про який заявив поки ще очільник Нацбанку. Слова Дубогриза цитує видання "Новое время".
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"Насправді я вірю в незалежність і здоровий глузд правління НБУ, що залишилося. Вони ухвалюють рішення спільно, їм вистачить і сил, і кількості, щоб протистояти щонайменше рік будь-яким ініціативам надрукувати грошей, повернути "Приват" колишнім акціонерам, накредитувати слабкі компанії по самі вуха тощо, – підкреслив експерт.
Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер
За його словами Смолій користувався величезною повагою в ділових колах. І Американська торгова палата навіть нагороджувала його за велику роботу, яку він і його команда робили.
Для відставки – зараз невдалий час, коли Україна очікує зниження ВВП на 8,2%. Зараз компанії є стурбованими майбутньою незалежністю керівництва Національного банку і продовженням програми МВФ,
– наголосив Гундер.
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Голова наглядової ради компанії "Октава Капітал" Олександр Кардаков
На його переконання, відставка Смолія у нинішній час свідчить про втрату останнього острівця здорового глузду та професіоналізму.
"Готуємося до польоту гривні? Включення друкарського верстата? Причина відставки – тиск з боку всіх. З такими друзями і ворогів не треба. Песець – вже біля воріт", – вважає Кардаков.
Засновник і президент інвестиційної компанії "Універ" Тарас Козак
За його словами, відставка команди Гонтаревої / Смолія – це:
- курс гривні до долара – 30 – 40 – 50 гривень за одиницю;
- інфляція зросте до 20% і більше;
- кінець міжнародної підтримки України;
- посилення впливу Коломойського;
- зубожіння населення.
Пане Володимир Зеленський, добре думай-ТЕ!"
– наголосив він.
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Коротко про відставку Смолія з посади голови НБУ
- Очільник НБУ Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням 2 липня, заявивши про систематичний політичний тиск. У Нацбанку рішення прийняли з повагою.
- Раніше Смолій заявляв про те, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року.
- В Офісі Президента заявили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності.
- Президент Зеленський уже вніс у Раду постанову про відставку Смолія. 2 липня її має розглянути провільний комітет.
- Імовірно, що Рада проголосує за відставку чинного голови НБУ 3 липня.
- Якщо відставку затвердять, то обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова.
- Одним з головних кандидатів на посаду очільника НБУ називають Кирила Шевченка, він голова правління "Укргазбанку". Серед інших кандидатів Володимир Лавренчук та Тимофій Милованов.