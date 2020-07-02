ФІнансові та економічні фахівці з тривогою відреагували на заяву Якова Смолія про відставку через політичний тиск. На їхнє переконання, зараз невдалий час для такого кроку. І це свідчить про втрату останнього острівця здорового глузду та професіоналізму.

Фінансовий аналітик, екс-заступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євген Дубогриз

Він зауважив, якщо незалежності НБУ загрожує відставка Смолія, то це вже не незалежна установа. А що по-справжньому загрожує, та це політичний тиск, про який заявив поки ще очільник Нацбанку. Слова Дубогриза цитує видання "Новое время".

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"Насправді я вірю в незалежність і здоровий глузд правління НБУ, що залишилося. Вони ухвалюють рішення спільно, їм вистачить і сил, і кількості, щоб протистояти щонайменше рік будь-яким ініціативам надрукувати грошей, повернути "Приват" колишнім акціонерам, накредитувати слабкі компанії по самі вуха тощо, – підкреслив експерт.

Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер

За його словами Смолій користувався величезною повагою в ділових колах. І Американська торгова палата навіть нагороджувала його за велику роботу, яку він і його команда робили.

Для відставки – зараз невдалий час, коли Україна очікує зниження ВВП на 8,2%. Зараз компанії є стурбованими майбутньою незалежністю керівництва Національного банку і продовженням програми МВФ,

– наголосив Гундер.

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Голова наглядової ради компанії "Октава Капітал" Олександр Кардаков

На його переконання, відставка Смолія у нинішній час свідчить про втрату останнього острівця здорового глузду та професіоналізму.

"Готуємося до польоту гривні? Включення друкарського верстата? Причина відставки – тиск з боку всіх. З такими друзями і ворогів не треба. Песець – вже біля воріт", – вважає Кардаков.

Засновник і президент інвестиційної компанії "Універ" Тарас Козак

За його словами, відставка команди Гонтаревої / Смолія – це:

курс гривні до долара – 30 – 40 – 50 гривень за одиницю;

інфляція зросте до 20% і більше;

кінець міжнародної підтримки України;

посилення впливу Коломойського;

зубожіння населення.

Пане Володимир Зеленський, добре думай-ТЕ!"

– наголосив він.

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