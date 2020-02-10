Пестициди у Каховському водосховищі: у селищі Апостолово оголосили карантин

В селищі Апостолово, що на Дніпропетровщині, оголосили карантин у навчальних закладах через отруйні речовини у водах водосховища.

Апостолівська ОТГ розмістила на сайті оголошення про введення карантину через забруднення води пестицидами. Читайте також: Які підприємства найбільше забруднюють води в Україні: оприлюднено рейтинг У водах Каховського водосховища зафіксували перевищення норми пестицидів – діазинону та хлорпірифосу. Тому у селищі тимчасово призупинили роботу дитячих садків, шкіл, закладів професійної освіти і закладів культури. Мешканців просять не вживати воду з-під крану для приготування їжі, напоїв. Прокуратура проведе розслідування за фактом забруднення водоймища.