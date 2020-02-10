13:45
10 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОСКАР 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, 8 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Майстриня кунг-фу Луценко. Скульптура Киви у Бердянську
      Вєсті.UA
      20:03, 8 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОСКАР 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020

      Пестициди у Каховському водосховищі: у селищі Апостолово оголосили карантин

      117 Читать новость на русском
      Забруднення Каховського водосховища – у селищі поблизу оголосили карантин / ru.wikipedia.org

      В селищі Апостолово, що на Дніпропетровщині, оголосили карантин у навчальних закладах через отруйні речовини у водах водосховища.

      Апостолівська ОТГ розмістила на сайті оголошення про введення карантину через забруднення води пестицидами.

      Читайте також: Які підприємства найбільше забруднюють води в Україні: оприлюднено рейтинг

      У водах Каховського водосховища зафіксували перевищення норми пестицидів – діазинону та хлорпірифосу. Тому у селищі тимчасово призупинили роботу дитячих садків, шкіл, закладів професійної освіти і закладів культури.

      Мешканців просять не вживати воду з-під крану для приготування їжі, напоїв. Прокуратура проведе розслідування за фактом забруднення водоймища.

      Якими будуть нові штрафи за порушення ПДР для водіїв у 2020 році
      сьогодні
      7242
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Водопостачання Новини Дніпра Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:30 Печерський Голлівуд і Оскари для артистів, які програли
      Михайло Дубинянський 226
      сьогодні , 10:31 Перший іспит для Зеленського: як насправді виборці оцінюють владу?
      Дмитро Литвин 813
      сьогодні , 11:07 Треба забути про підхід "справжні музиканти" і "попса" — інтерв’ю з Сашею Кольцовою
      376
      7 лютого , 17:54 Коронавірус у Китаї: наречені з Сінгапуру провели власне весілля по відеотрансляції
      Марія Бондар 2479
      сьогодні , 08:40 Як Верховна Рада збирається захищати інвесторів
      Галина Янченко 220
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук