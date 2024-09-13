Вчені разом з рибалками, працівниками акваріумів та музеїв, ідентифікували та задокументували раніше невідомий вид морських зірок. Це перша подібна знахідка за останні 50 років. Чим особливий цей вид – нижче у матеріалі!

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В Японії відкрили новий вид морських зірок

Виявлено новий вид морських зірок, який отримав назву Paragonaster hoeimaruae і належить до родини Pseudarchasteridae. Вчені повідомляють, що нововідкритий вид вирізняється:

характерним червоно-бежевим забарвленням,

п'ятьма кінцівками,

приблизним розміром 10 сантиметрів.

Вчені підкреслили важливість командної роботи для поглиблення наших знань про біологічне різноманіття океану після відкриття нового виду.

Ми виявили новий вид морських зірок біля узбережжя півострова Ідзу в затоці Сагамі, на південь від Токіо. Пізніше ще одну було виявлено в Японському морі, на північний захід від префектури Ямагуті на південному заході Японії,

– каже провідний автор дослідження Ітару Кобаяші.

Ідентифікували два нових морських зразки, зібраних на глибинах від 150 до 350 метрів. Вони мають пропорційне тіло з п'ятьма руками і вирізняються яскравим червоним забарвленням з верхньої сторони та бежевим – з нижньої. Відкриття були зроблені під час серії занурень, проведених між 2021 і 2023 роками, під час яких дослідники успішно зібрали різні види з усієї Японії. Деякі зразки були витягнуті з креветок і крабів, які використовували місцеві рибалки, тоді як інші були виловлені за допомогою тралових сіток.

Новий вид морських зірок був названий на честь рибальського судна Hoei-maru, яке першим виловило цей екземпляр. Подальші дослідження виявили ще кілька зразків морських зірок, зібраних в інших місцях за межами початкового місця знахідки. Зокрема, дослідницька група виділила особливо велику морську зірку, розміром приблизно 30 сантиметрів, виявлену біля узбережжя Хоккайдо.



Вчені відкрили абсолютно новий вид морських зірок / Фото u-tokyo.ac.jp

Морський біолог Кобаяші заявив, що приблизно 250 видів морських зірок мешкають у водах біля узбережжя Японії. Вчені висловили своє здивування знахідкою, зазначивши, що такі яскраві та великі екземпляри раніше залишалися непоміченими.

Цікаві факти про морських зірок

Вчені пояснили, що морські зірки насправді не є рибами. Всупереч своїй назві, ці морські істоти мають ближчу спорідненість з колючими морськими їжаками та морськими огірками.

На піщаних берегах морські зірки часто сприймаються як лагідні та невибагливі, але у своїх екосистемах вони є важливими хижаками.

Примітно, що ці істоти можуть мати до 50 рук, розмах крил до одного метра, а тривалість їхнього життя може сягати десятиліть.