Щиро намагаючись знайти зниклого собаку, господарі не втрачали надії протягом кількох місяців. Вони навіть записали публічне звернення, пропонуючи винагороду тому, хто допоможе повернути їхнього улюбленого вихованця додому. І пощастило лише зараз! Історію возз'єднання написало Daily Star.

Читайте також Подолав 1400 кілометрів: до господині повернувся собака, який зник 2 роки тому – зворушливі фото

Вкрадений собака повернувся додому через 3 роки

Джош Бернс та його партнерка Шеллі кілька місяців шукали свого зниклого пса, навіть записали повідомлення, в якому запропонували винагороду тому, хто допоможе їм возз'єднатися. Попри всі їхні зусилля, надії пари зменшувалися, і вони ставали дедалі більше занепокоєні тим, що можуть більше ніколи не побачити пухнастого друга.

Минулого тижня пара отримала несподіваний дзвінок від наглядача за собаками в Паддок Вуд, розташованому в 50 милях від їхнього будинку. Він повідомив, що собака, який блукав на самоті, був успішно знайдений завдяки інформації, наданій мікрочипом.

Ми не могли в це повірити. Після стількох років майже втратили надію повернути Белль назад. Просто диво,

– каже Джош.

Власники повідомили, що вона зникла за підозрілих обставин, коли їй було лише 2 роки. Вважається, що її раптове зникнення стало результатом викрадення.



Джош уже змирився, що більше ніколи не побачить Белль / Фото SWNS

Бернс розповів, що Белль все пам'ятає, й стала надзвичайно щасливою, як і раніше. Того ж дня власники відвезли її до ветеринара, щоб пройти обстеження та інші процедури.

Це був довгий шлях, але після трьох з половиною років пара дуже рада, що їхня улюблениця Белль нарешті вдома, знову поряд з ними.