У рішучому прагненні возз'єднатися зі своїм улюбленим вихованцем Бренна Данів взяла напрокат автомобіль і вичерпала свій кредитний ліміт, вирушивши у виснажливу 14-годинну подорож, щоб якнайшвидше дістатися до свого пса. Неймовірну історію возз'єднання – читайте далі!

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До господині повернувся собака, який зник 2 роки тому

Возз'єднання було бентежним не лише для господині, але й для її вихованиці. Андора була щаслива побачити свою сім'ю після двох років розлуки. Андора швидко шукала ласки, з нетерпінням просячи, щоб її погладили по животику.



Зворушливий момент возз'єднання собаки та господині / Фото Destiny Druse

Дестіні Друз, мешканка міста Енід, після тривалих пошуків успішно возз'єднала загубленого собаку з його господарем. Спочатку Друз написала про знайдену тварину на Facebook, але її спроби знайти господарів собаки не увінчалися успіхом. Сповнена рішучості знайти законного власника, вона вирішила перевірити собаку на наявність мікрочипа, що врешті-решт призвело до щасливого фіналу.

Зараз вона бігає по всьому будинку. Відразу знайшла, де ми зберігаємо всі іграшки для собак, і вибрала свою улюблену – відтоді вона з нею,

– розповідає Бренна.

Досі залишається загадкою, як Андора опинилася в Оклахомі. Сім'я Денів висловила занепокоєння, що її могли викрасти.



Андора вже вдома / Фото Destiny Druse

До слова, пані Друз, як яскравий прояв громадського духу, вкотре долучилася до порятунку загублених собак. Вона є активним учасником Facebook-групи Enid Area Chit Chat, платформи, де власники домашніх тварин співпрацюють, щоб знайти своїх зниклих тварин в регіоні Оклахома.