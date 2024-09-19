Його назвали "догсім" – щось середнє між собакою та лисицею. Про це пише The Mirror.

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"Догсім" – гібрид собаки та лисиці

Ветеринари спочатку зіткнулися з невизначеністю, коли досліджували незвичайну істоту, яку привезли до їхньої клініки. Не маючи змоги визначити вид, вони вирішили провести генетичний аналіз, щоб з'ясувати його справжню природу. Результати підтверджують, що вчені успішно ідентифікували перший в історії гібрид собаки та лисиці.

"Догсім" має спільні риси обох тварин:

великі загострені вуха,

густу шерсть,

довгу загострену морду,

у харчуванні віддає перевагу живим гризунам.

Істота спочатку проявляла обережність щодо людей, але не виявляла агресії, яка зазвичай притаманна диким тваринам.



Дивну тварину доставили до ветлікарні після того, як її збила машина / Фото Flávia Ferrari

За трагічного збігу обставин, на початку цього року за нез'ясованих обставин цей представник гібридної породи помер.

Що треба знати про "догсіма"?

Генетичні тести показали, що досліджена гібридна тварина мала 76 хромосом, які походять від різних видів тварин. Дослідники припускають, що матір'ю цього гібрида є лисиця, а батьком – домашній собака невизначеної породи.

Догсім пройшов стерилізацію як необхідний компонент лікування. Однак, фахівці вважають, що він міг мати потенціал до розмноження.



На жаль, цей догсім помер / Фото Flávia Ferrari

Результати дослідження були опубліковані в журналі "Animals". Автори дослідження підкреслюють, що домашні собаки мають історію схрещування з дикими видами, такими як койоти, вовки та динго. Однак це явище вперше задокументовано в межах однієї біологічної групи.