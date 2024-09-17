Під час нещодавньої підводної експедиції вчені зробили чудові фотографії незвичайної ізоподи, яка мандрує сутінковою зоною океану, харчуючись загадковою закускою. Детальніше про істоту написав IFLScience.

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Яка найрідкісніша істота мешкає в океані?

У нещодавньому дослідженні вчені зняли 32 ізоподи, що плавали на глибинах від 5 000 до 6 284 метрів під час дослідницького занурення. Маккензі Джеррінгер, глибоководний фізіолог з SUNY Geneseo та співавтор дослідження, виявив, що найбільш несподіваною знахідкою стала поведінка ізоподів Bathyopsurus nybelini під час годування. Цей вид, який, як відомо, мешкає на глибинах у кілька тисяч метрів, споживав саргасові водорості, що плавають.

Несподіваним відкриттям стало те, що саргасум не є ідеальним середовищем існування для ізопод, які зазвичай мешкають на глибинах у кілька тисяч метрів під поверхнею океану. Таке середовище створює для ізопод складні умови для зустрічі з саргасумом, відомим своїми плавучими лісами, що утворюються в результаті фотосинтезу.

Однак, коли ці водорості з часом занурюються, вони, ймовірно, перетворяться на життєво важливе джерело поживних речовин для глибоководної фауни, підкреслюючи складні екологічні взаємодії в океанічних екосистемах,

– йдеться у дослідженні.

Вчені оприлюднили відео, яке висвітлює дивовижні адаптації глибоководного ізопода, який харчується водоростями в освітленій сонцем екосистемі, попри виклики, що постають перед ним у темряві та під високим тиском навколишнього середовища.

Який у нього вигляд: дивіться відео

Кадри демонструють цілеспрямовані зусилля ізопода, який вправно гребе кінцівками, намагаючись перетягнути саргасум, ілюструючи стійкість і пристосованість цієї істоти до екстремальних умов.

Що команді вдалося ще виявити?

Значним досягненням для морської науки стало те, що дослідники зібрали два зразки для всебічного аналізу, включаючи морфологічні дослідження, комп'ютерну томографію, секвенування ДНК та мікробіологічні дослідження. Ці зусилля привели до виявлення різних фізіологічних і поведінкових адаптацій ізопод, які дозволяють їм споживати саргасові водорості.

Такі висновки є життєво важливими для поглиблення нашого розуміння глибоководної екології океану і сприяють створенню повнішої картини складних харчових ланцюгів, що функціонують під хвилями.



Bathyopsurus nybelini / Фото Деніел Генц

Як заявив співавтор дослідження, еколог з Океанографічного інституту Вудс-Гоул Джоанн Вестон, дивовижним також було те, що цей ізопод зустрічається надзвичайно рідко. Фактично, лише кілька зразків було зібрано під час новаторської Шведської глибоководної експедиції 1948 року, яка довела, що життя може виживати в найглибшій частині океану. Водночас останнє фото одного з представників цього виду було зроблено 2011-го.