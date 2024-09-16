Представники цього виду не живуть на суші – їхні стародавні предки вважали за краще залишитися у воді й стати ненажерливим морським хижаком. Який вигляд має найбільший равлик у світі – дивіться далі!

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Гігантський равлик-трубач: що треба знати

Нещодавні дослідження показали, що найдавнішим предком молюсків, ймовірно, був невеликий плаский слимак, прикрашений шипастою бронею. З часом ця різноманітна група тварин зазнала значних змін у будові тіла, що призвело до появи великої кількості видів. Вони варіюються від крихітних істот, які можуть пролізти у вушко голки, до найбільших у світі молюсків, які можуть бути завбільшки з бордер-коллі.

Австралійський равлик-трубач офіційно визнаний найбільшим равликом у світі, а також найбільшим черевоногим молюском з черепашкою. Ця істота має яскраво-жовті ноги і масивну мушлю, яка може досягати довжини до 91 сантиметра і важити до 18 кілограмів.



Черепашка Syrinx aruanus у Музеї Природничих наук Хьюстона / Фото Flickr

Польові спостереження та аналіз фекалій показали, що австралійський равлик-трубач харчується переважно великими поліхетами, зокрема такими видами, як Polyodontes, Loimia та Diopatra. Примітно, що цих жуйних равликів спостерігали на мулистих піщаних мілинах затоки Уітналл-Бей у Західній Австралії у 2000 році.

Ми помітили, що в деяких особин хоботки були вставлені у великі трубки поліхет, в інших вони розташовувалися над великими порожніми трубками поліхет, а в інших випадках сиринкси спочивали в поглибленнях в осаді,

– казали автори дослідження 2000 року.

Вчені зафіксували у деяких видів молюсків максимальну довжину трубки 57 сантиметрів. Цей довгий висувний хоботок відіграє вирішальну роль у їхній харчовій поведінці, зокрема, у споживанні черв'яків. Дослідники відзначили, що деякі з цих молюсків здатні подовжувати свою трубку на дивовижні 25 сантиметрів, щоб отримати доступ до здобичі.

Як використовують австралійські мушлі трубачів: дивіться відео

До слова, австралійські мушлі трубачів колись використовувалися для транспортування води та як труби. Ці характерні порожні мушлі цінують за їх унікальне історичне значення та естетичну привабливість.