Зазвичай люди уявляють собі акул як грізних хижаків, таких як великі білі акули або акули-молоти. Однак морські біологи підкреслюють різноманіття в родині акулячих, прикладом чого є груба незграбна акула, також відома як свиняча акула (Oxynotus centrina). Цей маловідомий вид кидає виклик загальному сприйняттю акул як виключно великих м'язистих мисливців.

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Незграбна акула-рибалка: що це за химерна істота

Представники цього виду мають пласку голову, широко розставлені очі та великі ніздрі, що яскраво демонструють унікальні фізичні характеристики. Рожева мордочка і характерні шкірні зубчики надають їм зовнішності, що нагадує пухнасту свинку.

Незграбні акули мешкають у східній частині Атлантичного океану від Норвегії до Південної Африки й в Середземному морі. Цей вид називають акулами-свинями, але не тільки через вигляд – у них є ще цікава особливість: коли акули вилазять з води, то видають звуки, схожі на хрюкання,

– каже Юрія Тіберто з акваріума Elba в Італії.

Представники цього виду досягають довжини близько одного метра. Ці істоти характеризуються міцним сіро-коричневим тілом з двома видатними спинними плавниками, які нагадують плавники типових риб. Примітно, що їхній лобовий профіль має чітку трикутну форму.



Кутаста акула / Фото en.wikipedia.org

Крім того, свинячі акули є пристосуванцями і споживають різноманітну їжу, яка включає рибу, ракоподібних, молюсків, морських черв'яків і навіть яйця інших видів акул.

Як і у всіх видів акул, у цього виду шкіра вкрита шкірними зубчиками – пласкими структурами, що складаються з пульпи, дентину та емалі. Однак є одна помітна відмінність: їхні дентикули особливо великі та яскраво виражені, що надає їхній шкірі дещо "пухнастого" вигляду. Хоча точне призначення цих унікальних особливостей залишається незрозумілим, вчені припускають, що вони можуть слугувати захисним механізмом від більших хижаків.

Дослідники припускають, що незвичні фізіологічні особливості акул-свиней можуть бути тісно пов'язані з їхнім унікальним способом життя. Ці акули переважно мешкають у водах безпосередньо над морським дном, де вони активно шукають їжу. Спостереження показують, що вони демонструють плавні рухи, одночасно всмоктуючи здобич.



Через своє незвичайне тіло незграбні акули часто потрапляють у тенета рибалок / Фото Isola d'Elba App

Які ще особливості є в кутастих акул?

Захопливе відкриття, зроблене дослідниками, пролило світло на харчові звички цих акул, відомих своєю унікальною будовою зубів. Ці акули мають набір гострих зубів на нижній щелепі та конічні зуби на верхній щелепі – пристосування, які допомагають схопити слизьку здобич.

Дослідження 2015 року показало, що, окрім типового раціону, що складається з риби та ракоподібних, акули-свині також поїдають яйця інших видів акул. Вчені виявили в шлунках цих хижаків ембріони різних пластинчатозябрових акул, що підкреслює складну харчову мережу в морських екосистемах.

Експерти звернули увагу на те, що, попри обмежену комерційну цінність, певний вид риби стикається зі зростаючою загрозою через великі плавники та хребти, які роблять її вразливою до заплутування в рибальських сітках. Як наслідок, цей вид був офіційно занесений до Червоного списку видів, що перебувають під загрозою зникнення.