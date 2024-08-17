Але тепер учені побоюються, що навіть Світовий океан незабаром вийде з ладу — Південний океан уже втрачає здатність поглинати вуглець. Що очікувати і до чого тут вірусне фото білого ведмедя – далі у матеріалі!

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Фото ведмедя з пластиком у пащі показує майбутнє планети

Арктика переживає різке підвищення температури, причому темпи потепління зараз в чотири рази перевищують середньосвітовий показник. Ця тривожна тенденція має значний вплив на місцеву дику природу, особливо на білих ведмедів. Нещодавні повідомлення свідчать про помітне збільшення кількості нападів білих ведмедів на людей, що пов'язано з пошуком тваринами їжі, оскільки їхнє природне середовище існування змінюється під впливом підвищення температури.

Очікується, що з подальшим потеплінням Арктики ці виклики посилюватимуться, створюючи ризики як для дикої природи, так і для людського населення регіону.

Тепер організатори премії "Фотограф року океану 2024" представили фотографію, яка підкреслює сувору реальність пластикового забруднення в Арктиці. Знімок, на якому зображений білий ведмідь із пластиковим сміттям, що звисає з пащі, увійшов до шорт-листа престижної премії і був зроблений фотонатуралісткою Селією Куялою на острові Кіперт в архіпелазі Шпіцберген, біля узбережжя Норвегії.

Це пронизливе фото слугує протверезним нагадуванням про те, що навіть найвіддаленіші райони Арктики не застраховані від широко розповсюдженої проблеми пластикових відходів,

– зауважують організатори.



Фотографію білого ведмедя, що увійшла до шорт-листа, було зроблено на віддаленому острові Кіперт / Celia Kujala

Відомо, що фотографія увійшла до шорт-листа в категорії "Фотограф року з охорони океану", куди також увійшли інші фото, зокрема:

фото мертвого морського гіганта фінвалу, що очікує на оброблення на підприємстві в Ісландії;

плавників акули, які сохнуть на даху в Індонезії;

олуші, яка застрягла у викинутих рибальських снастях, що звисають зі скелі.

Білі ведмеді в Арктиці

Знімок білого ведмедя з пластиковим сміттям у пащі підкреслює тривожний рівень забруднення Арктики пластиком та його згубний вплив на місцеву дику природу. Білий ведмідь (Ursus maritimus), занесений до Червоного списку видів, що перебувають під загрозою зникнення Міжнародного союзу охорони природи, стикається з численними загрозами, які сприяють його вразливому статусу.

Дослідження 2016 року показало, що до середини століття світова популяція білих ведмедів може скоротитися на третину. Дослідники пов'язують цю тривожну тенденцію насамперед з кліматичною кризою, підкреслюючи критичний вплив зменшення морського льоду, який слугує важливим мисливським угіддям для цих знакових хижаків.

А забруднення пластиком значно загострює проблему потепління в Арктиці. Білі ведмеді, зіткнувшись із зменшенням джерел їжі, все частіше вдаються до пошуку сміття на звалищах. Аналіз вмісту шлунків білих ведмедів з популяції моря Бофорта показав, що 28% містили пластикові матеріали, а 50% ведмедів, які проковтнули пластик, страждали на гострий гастрит – захворювання, яке може спричинити хворобливі закупорки в травній системі.