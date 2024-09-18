Це може бути дивним для когось, але коли на кону 1 000 євро все стає дедалі цікавішим. Про це пише британське видання Mirror.

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В Іспанії люди ставлять на випорожнення віслюків

Користувачка YouTube, відома як Benidorm by Ana, випустила відео, в якому детально розповідає про незвичайний звичай, описуючи його як "одну з найдивніших традицій у світі".

В унікальному культурному заході, відомому як "Caga de la Burra", або "Віслячі какашки", учасники збираються навколо віслюка, який вільно гуляє, обмежений певною територією, позначеною численними невеликими пронумерованими секціями.

Особливості події: дивіться відео

У незвичайному змаганні учасники роблять ставки в розмірі 10 євро на позначені пронумеровані зони, з можливістю виграти до 1 000 євро. Завдання полягає в тому, щоб передбачити, яка ділянка буде позначена ослячим гноєм.



В Іспанії сотні людей приходять подивитися, як випорожнюються віслюки / Фото з інстаграму @festessantantonibenidorm

У випадку, якщо віслюк залишає відходи в декількох місцях, приз отримає ділянка з найбільшою кількістю "справи".



Жінка, яка перемогла цьогоріч / Фото з інстаграму @festessantantonibenidorm

Захід, який дебютував у Бенідормі у 2014 році, зазнав перерви на початку пандемії, але успішно відновився у 2021 році.

На заході під гаслом "Ніколи ще дупа не давала вам так багато" всі 500 пронумерованих ділянок були розпродані, що свідчить про неабиякий прояв ентузіазму.