Її власниця, 62-річна Сандра Данскін, регулярно публікує дописи в соціальних мережах, щоб допомогти сусідам повернути втрачене майно. Наразі злодійку спіймати лише одного разу.

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Кішка Табу постійно краде речі сусідів

Сандра, яка працює в нічні зміни, розповідає, що кішку рідко ловлять, і вона стала майстром свого злочинного ремесла.

Щоразу, коли я приходжу додому, на мене чекають всілякі речі. Наприклад, вранці було 4 пари шкарпеток та пара трусів. Хоча бувають й значно оригінальніші знахідки – насадка для швабри, кухонні рулети та навіть лоток з курячими яйцями. Люди жартують, що я маю навчити її ходити до крамниці годинників Rolex,

– ділиться британка.



Кішка Табу краде речі жителів міста Отлі / Фото з інстаграму @junothekleptocat

Пані Дунскін висловила переконання, що Табу проникає в будинки через відчинені двері. Кішка, відома своїми злодійкуватими манерами, була спіймана на гарячому одного разу, коли сусід помітив, як вона намагалася вкрасти футболку з кухонної сушарки.

Власниця додає, якщо Табу приносить шкарпетку, то завжди повертається за другою, щоб була пара. Щоразу, коли вона щось дістає, то сідає надворі й видає таке пронизливе скиглення, аби повідомити їй про це.



Власниця вважає, що Табу проникає до будинків, якщо двері залишають відчиненими / Фото з інстаграму @junothekleptocat

Жінка стверджує, що намагалась відучити кішку від згубної звички, але все марно. Тому створила групу у Фейсбук й час від часу публікує там фото з речами, щоб люди могли їх повернути.