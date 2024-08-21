Її власниця, 62-річна Сандра Данскін, регулярно публікує дописи в соціальних мережах, щоб допомогти сусідам повернути втрачене майно. Наразі злодійку спіймати лише одного разу.

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Кішка Табу постійно краде речі сусідів

Сандра, яка працює в нічні зміни, розповідає, що кішку рідко ловлять, і вона стала майстром свого злочинного ремесла.

Щоразу, коли я приходжу додому, на мене чекають всілякі речі. Наприклад, вранці було 4 пари шкарпеток та пара трусів. Хоча бувають й значно оригінальніші знахідки – насадка для швабри, кухонні рулети та навіть лоток з курячими яйцями. Люди жартують, що я маю навчити її ходити до крамниці годинників Rolex,
– ділиться британка.

Кішка Табу краде речі жителів міста Отлі
Кішка Табу краде речі жителів міста Отлі / Фото з інстаграму @junothekleptocat

Пані Дунскін висловила переконання, що Табу проникає в будинки через відчинені двері. Кішка, відома своїми злодійкуватими манерами, була спіймана на гарячому одного разу, коли сусід помітив, як вона намагалася вкрасти футболку з кухонної сушарки.

Власниця додає, якщо Табу приносить шкарпетку, то завжди повертається за другою, щоб була пара. Щоразу, коли вона щось дістає, то сідає надворі й видає таке пронизливе скиглення, аби повідомити їй про це.

Місис Данскін вважає, що Табу проникає до будинків, якщо двері залишають відчиненими
Власниця вважає, що Табу проникає до будинків, якщо двері залишають відчиненими / Фото з інстаграму @junothekleptocat

Жінка стверджує, що намагалась відучити кішку від згубної звички, але все марно. Тому створила групу у Фейсбук й час від часу публікує там фото з речами, щоб люди могли їх повернути.