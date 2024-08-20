Дорожня поліція працювала на перехрестях, де не працювали світлофори, а в будівлі вокзалу пасажирам навпомацки довелося йти до поїздів. Деталі курйозної події – далі у матеріалі!

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Куниця залишила без світла і інтернету 2 міста

Вранці 19 серпня в німецьких містах Людвігсбург і Корнвестхайм сталося масштабне відключення електроенергії, внаслідок чого понад 125 000 мешканців залишилися без світла більш ніж на 2 години.

Причина перебоїв була невідома, поки електрики не зробили несподіване відкриття: куниця проникла в один з головних трансформаторів, завдавши значних пошкоджень і перегризши кілька проводів.

Крім світла, зник й інтернет та мобільний зв'язок. Відключення спричинило значні перебої у повсякденному житті, а дорожня поліція виїхала на перехрестя, щоб регулювати рух за відсутності світлофорів.

Попри труднощі, влада повідомляє, що серйозних ДТП не сталося. Однак пасажири місцевого залізничного вокзалу були змушені орієнтуватися в темряві, щоб дістатися до своїх поїздів, оскільки відключення електроенергії вплинуло на будівлю вокзалу.