Вийшовши на вулицю, вони були шоковані, побачивши групу овець, які вільно бродили по даху їхнього будинку. В той самий час пара почала сміятися, коли помітили тварин на своєму даху.

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Подружжя виявило четверо овець на даху свого будинку

За словами подружньої пари, вівці й корови і раніше бродили біля їхнього житла, але до цього вони ніколи не перебували так близько.

Спершу, почувши шум на даху, молоді люди думали, що це птахи. Але водночас цього разу звук був набагато важчим і тривав якийсь час. Бажаючи дізнатися, що відбувається, британка одягла халат і вийшла на вулицю. Вона була дуже здивована, виявивши на даху чотирьох овець, які "займалися своїми справами".

Я вибухнула реготом і побігла назад у будинок за телефоном. Мені необхідно було зробити фото, адже ніхто не повірить. Я крикнула чоловікові, щоб він вийшов, і сказала, що він має це побачити... Ми знали, як вони забралися на дах, але все одно це божевілля,

— сказала британка.



Побачивши людей вівці швидко втекли в поле / Фото SWNS

Крістен, яка проводить ремонт в будинку з червня 2023 року, заявила, що, хоча вона і раніше бачила, як тварини блукають навколо її власності, вперше бачила, щоб вони наважилися вийти на дах.

Вона додала, що коли вівці їх помітили, то налякалися, тож, на щастя, тварини одразу ж забралися з даху і змогли повернутися на пагорб у бік полів.