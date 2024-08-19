Про таке життя мріє кожна людина, що вже казати про пухнастих улюбленців. Днями Шупетт відсвяткувала 13-річчя. Як це було – дивіться далі!

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Шупетт відсвяткувала день народження у Версалі

Шупетт, улюблена кішка покійного ікони моди Карла Лагерфельда, 17 серпня відсвяткувала свій 13-й день народження у французькому Версалі. Стильна кішка опублікувала в Instagram фотографію свого особливого дня, давши шанувальникам змогу зазирнути у своє розкішне життя.

Сьогодні я святкую свій тринадцятий день народження з відтінком французької елегантності. Як муза, натхненна мистецтвом та історією, я віддаю шану вічній красі Франції перед Версальським замком. Дякую всім за ваші побажання!

— йдеться у дописі.



Кішка Карла Лагерфельда, на ім'я Шупетт, відсвяткувала свої 13 років / Фото з інстаграму @choupetteofficiel

Шупетт, яка сама стала сенсацією соціальних мереж, продовжує жити життям, сповненим гламуру та вишуканості, саме так, як цього хотів б її знаменитий власник.

Зауважимо, Карл Лагерфельд помер у 2019 році. Згідно з заповітом, майно дизайнера дісталося його кішці, а це близько 200 мільйонів доларів. Шупетт користується послугами постійної няні, яка дбає про її потреби. Після смерті господаря її доглядає колишня економка Лагерфельда, Франсуаза Касот.