Так, у Київській області під час гасіння пожежі бійці ДСНС врятували з вогняної пастки їжака. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини.

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На Київщині ДСНС врятували їжака

Їжака було успішно врятовано, напоєно водою та випущено у безпечне середовище. ДСНС підтверджують, що тварина наразі поза небезпекою.