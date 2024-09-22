Так, у Київській області під час гасіння пожежі бійці ДСНС врятували з вогняної пастки їжака. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини.
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На Київщині ДСНС врятували їжака
Їжака було успішно врятовано, напоєно водою та випущено у безпечне середовище. ДСНС підтверджують, що тварина наразі поза небезпекою.
Ось такого їжачка врятували наші рятувальники з вогняної пастки під час гасіння пожежі сухої трави на Київщині. Бідолаху напоїли водою та відпустили в безпечному місці,
– розповіли в пресслужбі.
Їжак ховався у траві / Фото ДСНС
Рятувальники надали їжакові необхідну допомогу / Фото ДСНС
Рятувальники додали, що наразі на території України триває ліквідація 26 масштабних пожеж в екосистемах на загальній площі близько 2 600 гектарів. До гасіння залучені 637 осіб та 156 одиниць техніки ДСНС.