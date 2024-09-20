Хері Раджак, власник кіз, повідомив, що інші два козенята народилися здоровими і нормальними. Про це пише Daily Star.

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В Індії народилося козеня зі зрощеними очима

Несподівано Хері Раджак, господар кози, виявив незвичайний феномен в одного з новонароджених козенят. Козеня має унікальну фізичну особливість: його очні яблука зрослися в центрі, а повіки відсутні, через що воно не може кліпати.

На противагу цьому, Раджак зауважив, що двоє інших козенят, які народилися поряд з цим козеням, здорові і не мають жодних відхилень від норми.

Утворилися довжелезні черги, коли натовпи зібралися, щоб побачити тварину-інопланетянина. Спостерігачі повідомляли, що коза виявляла особливу прихильність до свого незвичайного потомства, тримаючи його поруч і дбайливо вигодовуючи.



Очні яблука тварини з'єднані посередині, у неї немає повік і вона не може моргати / Фото Jam Press

Що сталося з козеням?

Вважається, що коза, яка має незвичний вигляд, страждає на генетичне захворювання. Експерти припускають, що у тварини може бути циклопія – вроджена хвороба, яка призводить до злиття очних ямок в одну порожнину, де знаходиться одне око.

Циклопія, вроджений дефект, що характеризується злиттям очей, може виникнути з різних причин, включаючи:

генетичні мутації,

вплив тератогенних речовин,

хромосомні аномалії,

хвороби матері,

недостатнє харчування під час вагітності.

Хоча більшість ембріонів, уражених цим захворюванням, не доживають до терміну, повідомлялося про невелику кількість випадків, коли немовлята народжувалися живими.

Зауважимо, циклопія залишається надзвичайно рідкісним захворюванням як серед тварин, так і серед людей.