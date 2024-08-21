На нього звернув увагу й український телеведучий та блогер Олексій Дурнєв. Хлопець хотів полегшити життя одного з вуличних котиків, й приніс йому такий килимок, втім, події розгорнулися несподівано. Реакцію пухнастика він опублікував на своїй сторінці в Інстаграм.

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Дурнєв не вгодив котові з охолоджувальним килимком

Для кожного господаря тварин зовсім не дивина, що зазвичай їхні вихованці обирають прості речі для забав та влаштування свого комфорту. Скільки б дорогих іграшок чи розкішних лежанок ви не купували, кіт чи собака надасть перевагу спати на якійсь одежі, пакеті чи коробці. Так само і з різними девайсами – їм буде куди цікавіше погратися з зарядкою для телефону чи, наприклад, картоплиною замість м'яча.

Так, Олексій Дурнєв вирішив придбати популярний охолоджувальний килимок для кота, але пухнастому така ідея не сподобалася. Як хлопець не намагався всадити кота на той килим, спроби були марними.

Я хотів як краще,

– підписав допис Дурнєв.

Як це було: дивіться відео

Відеоролик швидко набрав популярності, й тисячі кумедних коментарів, в яких підписники поділилися власним досвідом. Ось декілька з них:

"Коли купуєш коту 1012 різних примочок, а він спить в коробці і грається старим горіхом".

"Кіт: спасіба, дура".

"Таке ж, але з собакою)) лягає біля нього".

"Мама навчила не сидіти на холодному".

"А він все одно обирає пакет з магазину".

"Коти люблять тепло навіть коди спека".

"А наш любить цей килимок…любив поки не помітив його".

"Я своїй так само щітку з відпаровувачем купив. Був після цього весь в подряпинах".

Курйозну ситуацію прокоментувала і подруга Олексія – українська модель та співачка Даша Астаф'єва. Дівчина заявила, що її вихованцям теж "не зайшло".

Можливо, просто треба було поверх килимка покласти пакет, і тоді кіт сам влігся б на нього, адже так цікавіше!