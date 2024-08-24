Панда насолоджується душем з дощу
Під час зливи панда вирішила залишитися на вулиці й зручно вмостилася на жердинці. Можна було спостерігати за безтурботною картиною, коли панда, здавалося, насолоджувалася заспокійливими звуками дощових крапель, що падали на землю.
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Я просто люблю сидіти тут і насолоджуватися дощем, це робить мене спокійним і прохолодним. Я теж люблю спати під дощем. Не кажіть, що я сумний і самотній лише тому, що деякі люди почуваються так в дощові дні. Я панда, а не людина,
– кумедно підписали відео.
Поведінка панди нагадувала форму медитації – її, здавалося, не турбувала погода. Можливо, панда просто вважає, якщо не помічати дощ, а насолоджуватися ним, то він і не намочить.
Як це було: дивіться відео
Ведмідь продемонстрував неабияку врівноваженість, попри мокру від дощу шерсть і слизьку палицю. Тварина виглядала напрочуд розслабленою, здавалося, відкидаючи очевидний дискомфорт як тривіальні, здатні відвернути увагу, фактори.
5 цікавих фактів про панд
Панди – неймовірно зворушливі звірі, які своїм зовнішнім виглядом і поведінкою змусили закохатися в себе весь світ. Ці створіння вирізняються не лише своєю спокійною вдачею. Ось 5 цікавинок про тварин, які стали культовими після виходу анімаційного фільму "Панда Кунг-Фу":
- При народженні панди важать менш як 400 грамів, але вага дорослих особин сягає від 90 до 136 кілограмів. Імовірно, це пов'язано з тим, що вони їдять до 14 годин на день.
- Панди – ведмеді, але вони зрідка їдять дрібних гризунів. Замість м'яса їх основним джерелом їжі є бамбук. Гігантські панди живуть в бамбукових лісах у гірських районах Китаю. Через це панди відмінно лазять по деревах. Ведмеді також прекрасні плавці.
- У дикій природі панди можуть жити до 14 років. Ведмеді в неволі (вони представлені в багатьох зоопарках світу) живуть трохи довше, іноді до 30 років.
- Хоча ведмеді є улюбленою твариною і символом Китаю, вони втрачають середовище проживання. За останніми підрахунками, у світі налічувалося 1864 живих гігантських панд. Це число може здатися невеликим, але за останнє десятиліття чисельність панд зросла приблизно на 17%.
- Через свою чисельність, що зростає, панди також стали емблемою збереження тварин (зокрема вони є на логотипі Всесвітнього фонду дикої природи).