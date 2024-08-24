Панда насолоджується душем з дощу

Під час зливи панда вирішила залишитися на вулиці й зручно вмостилася на жердинці. Можна було спостерігати за безтурботною картиною, коли панда, здавалося, насолоджувалася заспокійливими звуками дощових крапель, що падали на землю.

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Я просто люблю сидіти тут і насолоджуватися дощем, це робить мене спокійним і прохолодним. Я теж люблю спати під дощем. Не кажіть, що я сумний і самотній лише тому, що деякі люди почуваються так в дощові дні. Я панда, а не людина,

– кумедно підписали відео.

Поведінка панди нагадувала форму медитації – її, здавалося, не турбувала погода. Можливо, панда просто вважає, якщо не помічати дощ, а насолоджуватися ним, то він і не намочить.

Як це було: дивіться відео

Ведмідь продемонстрував неабияку врівноваженість, попри мокру від дощу шерсть і слизьку палицю. Тварина виглядала напрочуд розслабленою, здавалося, відкидаючи очевидний дискомфорт як тривіальні, здатні відвернути увагу, фактори.

5 цікавих фактів про панд

Панди – неймовірно зворушливі звірі, які своїм зовнішнім виглядом і поведінкою змусили закохатися в себе весь світ. Ці створіння вирізняються не лише своєю спокійною вдачею. Ось 5 цікавинок про тварин, які стали культовими після виходу анімаційного фільму "Панда Кунг-Фу":