У хвостатого героя із свіженького відео часу навалом, і йому не потрібно бути продуктивним. Навіщо обманювати – дуже хочеться бути схожими на нього. Пропонуємо і вам глянути, які насправді мають бути вихідні.

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Песик їсть печиво і дивиться мультик

Маленький пухнастий сибарит влаштував собі ідеальний відпочинок на дивані – із мультиками та закусками.

У чудовому прояві розслаблення цуценя лежало на спині, уособлюючи мистецтво відпочинку і радості. Вираз обличчя цуценяти випромінював чисте блаженство, наче воно відкрило секрет поєднання приємного з приємним.

Як це було: дивіться відео

Користувачі мережі були вражені цими кадрами, адже він поводився зовсім як людина. І він точно більше тямить у справжньому відпочинку. Ось декілька коментарів, які залишили під відео:

"Милий пес",

"Він дивиться щенячий патруль?",

"Йому приємніше, ніж мені",

"Chillin' relaxing",

"Ця собака дивиться Netflix і відпочиває краще за мене",

"Живе своїм найкращим життям".

І, якщо ви теж трохи заздрите цьому цуценяткові, точно час наслідувати його приклад і як слід відпочити.