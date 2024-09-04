Днями туристи, які вирушили в похід, несподівано натрапили на цю рідкісну тварину. Їм навіть вдалося зафіксувати унікальний момент на відео.

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Рідкісний кролик вистрибнув туристам під ноги

Під час нещодавньої пішохідної експедиції туристи натрапили на суматранського смугастого кролика, одного з найрідкісніших видів кроликів у світі. Цю невловну істоту бачили лише кілька разів за останні 50 років, що підкреслює важливість цієї рідкісної знахідки.

Кролик, схоже, був досить розгублений випадковою зустріччю з туристами, стрибаючи у світлі ліхтаря біля одного з них.

Як це було: дивіться відео

Що відомо про суматранських кроликів?

Цей вид кроликів влучно втілюють свою назву – з темними, схожими на кавуни смужками на іржаво-коричневому хутрі. Вони зазвичай мешкають в ізольованих ділянках лісу, й ведуть нічний спосіб життя, виходячи зі своїх нір переважно вночі.

Сьогодні вченим дуже мало відомо про цю тварину. Поточні дослідження свідчать, що представники цього виду схильні до проживання на моховитих пагорбах і в передгірних лісах.

У 2007 році дослідники отримали фотодокази існування суматранського смугастого кролика. Перші фотографії кролика були зроблені в 1998 році в Національному парку Керінджі Себлат, а у 2000 році були зроблені додаткові знімки в Нацпарку Букіт Барісан. Нині зафіксовано лише 3 фотографії цієї рідкісної тварини.

У 2021 році фермери врятували пораненого суматранського кролика під час несподіваної повені, спричиненої річкою, що протікала неподалік. Попри незначну травму боку, кролик був здоровий. Природоохоронці успішно перевезли тварину до віддаленого лісового масиву, ретельно обраного на основі даних, зібраних за допомогою фотопасток.