За дивовижним збігом обставин, вирішальну роль в операції зіграв улюбленець. Він, ймовірно, не хотячи, і викрив свого господаря.

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У Польщі пес видав поліції свого господаря

Правоохоронці виявили розшукуваного чоловіка, який переховувався в квартирі в районі Рикі. Попри спроби вступити з ним у контакт, підозрюваний відмовився відчинити двері співробітникам поліції. Після примусового проникнення, яке вимагало допомоги пожежників, вони виявили особу, яка лежала, сховавшись у шафі.

Згорнувшись калачиком, 28-річний чоловік був накритий ковдрами. Його схованку видав вірний пес, який лежав поруч з ним,

– йдеться в повідомленні поліції міста.



У Польщі пес викрив господаря, який ховався від поліції у шафі / Фото поліція Рикі

Чоловіка затримали і перевели до слідчого ізолятора в Любліні. Його розшукували для відбування майже дворічного тюремного ув'язнення за крадіжку зі зломом.