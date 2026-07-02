К счастью, спасателям удалось его вытащить. Этот момент запечатлели на видео, которое мгновенно распространилось в столичных Telegram-каналах.

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Что известно о спасении котика?

На видеокадрах видно, как спасатели быстро расчищают завалы в поисках животного, которое жалобно мяукает среди строительного мусора и огня, вспыхнувшего в результате атаки. Один из сотрудников ГСЧС вытащил котика и взял его на руки, чтобы обезопасить.

Из-под завалов вытащили котика: смотрите видео

Отметим, что в результате российской атаки повреждения зафиксированы как минимум в семи районах Киева. Наибольшие разрушения понесла Дарницкий район, где частично обрушился жилой многоэтажный дом. Всего спасатели работают на 15 объектах, ликвидируя последствия обстрела.

На данный момент известно о погибших и более 80 пострадавших, однако их число может увеличиться, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются.

К сожалению, случаи, когда от российских обстрелов страдают животные, далеко не единичны. В апреле после российского удара по Подольскому району Киева журналист Сергей Окунев помог спасти хаски, которая почти 6 часов находилась под завалами. Собаку достали из-под обломков полуразрушенного дома, несмотря на высокий риск обрушения поврежденных конструкций.

Также во время атаки на Киев в июне испуганный взрывами олененок забежал во двор и спрятался под машину, но выбраться не смог. Местные жители осторожно приподняли машину домкратом и помогли животному безопасно выбраться. После спасения оно осталось рядом, напуганное, но без травм.