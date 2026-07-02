На щастя, рятувальникам вдалося його витягнути. Цей момент зафіксували на відео, яке миттєво поширилося в столичних телеграм-каналах.

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Що відомо про порятунок котика?

На відеокадрах видно, як рятувальники хутко розбирають завали в пошуках тваринки, яка жалібно нявкає серед будівельного сміття й вогню, що спалахнув унаслідок атаки. Один із працівників ДСНС витягнув котика й взяв його собі на руки, щоб убезпечити.

З-під завалів витягнули котика: дивіться відео

Зауважимо, що внаслідок російської атаки пошкодження зафіксували щонайменше у семи районах Києва. Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район, де частково обвалився житловий багатоповерховий будинок. Загалом рятувальники працюють на 15 локаціях, ліквідовуючи наслідки обстрілу.

Наразі відомо про загиблих і понад 80 постраждалих, однак їхня кількість може зрости, оскільки пошуково-рятувальні роботи тривають.

На жаль, випадки, коли від російських обстрілів страждають тварини, далеко не поодинокі. У квітні після російського удару по Подільському району Києва журналіст Сергій Окунєв допоміг врятувати хаскі, яка майже 6 годин перебувала під завалами. Собаку дістали з-під уламків напівзруйнованого будинку, попри високий ризик обвалу пошкоджених конструкцій.

Також під час атаки на Київ у червні злякане вибухами оленятко забігло у двір і сховалося під авто, але вибратися не змогло. Місцеві мешканці обережно підняли машину домкратом і допомогли тварині безпечно вийти. Після порятунку воно залишилося поруч, налякане, але без травм.