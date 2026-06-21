В исследовании приняли участие 188 владельцев кошек, собак или обоих видов животных. В течение дня они несколько раз получали запросы через специальное приложение и сообщали о своём настроении, уровне стресса и взаимодействии с домашними питомцами. Результаты исследования были опубликованы на сайте Science Alert.

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Могут ли кошки влиять на стресс?

Результаты показали, что общение с животными в целом положительно влияет на эмоциональное состояние: владельцы чаще испытывали положительные эмоции и реже — отрицательные. Однако когда люди находились в стрессовом состоянии, активное взаимодействие с кошками не помогало им успокоиться.

Наоборот, в некоторых случаях оно даже усиливало негативные переживания.

Что касается собак, исследователи не обнаружили ни заметного снижения, ни усиления стресса во время взаимодействия с ними. По мнению авторов работы, причина может заключаться в том, что поведение кошек часто менее предсказуемо и не всегда соответствует потребности человека в поддержке именно в момент стресса.

Важно! В то же время ученые подчеркивают, что это не означает, будто кошки или собаки негативно влияют на психическое здоровье. Наоборот, их присутствие в целом улучшает самочувствие и настроение владельцев.

Просто положительный эффект от домашних питомцев, вероятно, не связан напрямую со способностью снижать стресс в конкретный момент.



Кошки — не лучшее лекарство в стрессовых ситуациях / Unsplash

Авторы исследования также отмечают, что для окончательных выводов необходимы дополнительные наблюдения, ведь среди участников было меньше владельцев кошек, чем собак, что могло повлиять на результаты.

Кроме того, другие научные работы свидетельствуют о долгосрочной пользе домашних животных, в частности для поддержания когнитивного здоровья и памяти в пожилом возрасте.

Общий вывод исследователей заключается в том, что и кошки, и собаки приносят людям схожие эмоциональные преимущества, а выбор между ними в большей степени зависит от личных предпочтений и характера владельца, чем от различий в влиянии на психологическое состояние.

Кстати, ещё одно исследование из Университета штата Орегон показало, что большинство домашних кошек формирует с хозяевами прочную эмоциональную связь. Свою привязанность они демонстрируют различными способами:

медленным морганием;

мурлыканьем;

потиранием головой;

желанием быть рядом;

открытой демонстрацией живота, что свидетельствует о доверии.

Если же вам кажется, что пушистик вас игнорирует, присмотритесь к его поведению повнимательнее — многие кошачьи привычки неразрывно связаны с их инстинктами.