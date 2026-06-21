У дослідженні взяли участь 188 власників котів, собак або обох видів тварин. Протягом дня вони кілька разів отримували запити через спеціальний застосунок і повідомляли про свій настрій, рівень стресу та взаємодію з домашніми улюбленцями. Результати дослідження висвітлили на Science Alert.

До теми Усе залежить далеко не лише від мозку: чому коти живуть довше за собак

Чи можуть коти вплинути на стрес?

Підсумки показали, що спілкування з тваринами загалом позитивно впливає на емоційний стан: власники частіше відчували позитивні емоції та рідше – негативні. Однак коли люди перебували у стресовому стані, активна взаємодія з котами не допомагала їм заспокоїтися.

Навпаки, у деяких випадках вона навіть посилювала негативні переживання.

Щодо собак, дослідники не виявили ані помітного зниження, ані посилення стресу під час взаємодії з ними. На думку авторів роботи, причина може полягати в тому, що поведінка котів часто є менш передбачуваною й не завжди відповідає потребі людини в підтримці саме в момент стресу.

Важливо! Водночас науковці наголошують, що це не означає, ніби коти чи собаки негативно впливають на психічне здоров'я. Навпаки, їхня присутність загалом покращує самопочуття та настрій власників.

Просто позитивний ефект від домашніх улюбленців, ймовірно, не пов'язаний безпосередньо зі здатністю зменшувати стрес у конкретний момент.



Коти – не найращі ліки в стресових ситуаціях / Unsplash

Автори дослідження також зазначають, що для остаточних висновків потрібні додаткові спостереження, адже серед учасників було менше власників котів, ніж собак, що могло вплинути на результати.

Крім того, інші наукові роботи свідчать про довгострокову користь домашніх тварин, зокрема для підтримки когнітивного здоров'я та пам'яті в літньому віці.

Загальний висновок дослідників полягає в тому, що і коти, і собаки приносять людям схожі емоційні переваги, а вибір між ними більше залежить від особистих уподобань та характеру власника, ніж від відмінностей у впливі на психологічний стан.

До речі, ще одне дослідження від Oregon State University показало, що більшість домашніх котів формує із господарями міцний емоційний зв'язок. Свою прихильність вони демонструють різними способами:

повільним морганням;

муркотінням;

тертям головою;

бажанням бути поруч;

відкритою демонстрацією живота, що свідчить про довіру.

Якщо ж вам здається, що пухнастик вас ігнорує, придивіться до його поведінки уважніше – багато котячих звичок нероздільно пов'язані з їхніми інстинктами.