Трагічну звістку повідомив волонтер Віктор Одиниця. Також показав кадри з Ніком, передає 24 Канал.

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Загинув службовий собака Нік

Волонтер зазначив, що про загибель службового собаки повідомив товариш – боєць підрозділу спеціальної розвідки.

Під час виконання бойового завдання від осколкового поранення загинув службовий собака Нік. З перших днів війни в обов'язки Ніка входило виконання розшуково-штурмових робіт! Дякуємо за службу, друже…

– наголосив Віктор Одиниця.

Зауважимо, що українські військові показали кадри з загиблим службовим собакою. Від цього відео з Ніком вкрай важко стримувати сльози.

Загинув службовий собака Нік / Фото з соцмереж Віктора Одиниці

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