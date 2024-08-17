Трагічну звістку повідомив волонтер Віктор Одиниця. Також показав кадри з Ніком, передає 24 Канал.
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Загинув службовий собака Нік
Волонтер зазначив, що про загибель службового собаки повідомив товариш – боєць підрозділу спеціальної розвідки.
Під час виконання бойового завдання від осколкового поранення загинув службовий собака Нік. З перших днів війни в обов'язки Ніка входило виконання розшуково-штурмових робіт! Дякуємо за службу, друже…
– наголосив Віктор Одиниця.
Зауважимо, що українські військові показали кадри з загиблим службовим собакою. Від цього відео з Ніком вкрай важко стримувати сльози.
Загинув службовий собака Нік / Фото з соцмереж Віктора Одиниці
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Нік з перших днів війни допомагав захисникам / Фото з соцмереж Віктора Одиниці